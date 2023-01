Desde que foi apresentada na China que se espera que a MIUI 14 da Xiaomi chegue a mais mercados. Com esta versão a marca continuou a sua política de apresentar primeiro as novidades no seu mercado doméstico e depois alargar ao mercado global.

As notícias sobre a MIUI 14 parecem agora ser muito positivas, segundo uma nova informação. Esta versão da Xiaomi parece estar prestes a chegar e já existe até ma lista dos primeiros smartphones da marca a receber a atualização.

MIUI 14 pode estar prestes a chegar

As novidades que a MIUI 14 vai trazer são já conhecidas e até vistas. Na sua apresentação, a Xiaomi mostrou como esta sua personalização do Android vai mudar os seus smartphones se tornar mais seguros e com melhor desempenho.

Uma das mais recentes versões da MIUI 14 traz uma novidade para os utilizadores dos smartphones da marca. Mostra que a atualização deverá chegar muito em breve, ainda que sem uma data específica para que seja lançada.

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12

Xiaomi 12T

Xiaomi 12 Lite

Xiaomi 11 Lite NE

Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Redmi Note 11 Pro Plus

POCO F4 GT

POCO F4

POCO F3

Smartphones Xiaomi que recebem primeiro

Para lá desta novidade importante, há também a lista dos primeiros smartphones que a vão receber. Do que é revelado, vão ser os equipamentos presentes na lista acima a receber primeiro a MIUI 14 e todas as mudanças que a marca criou para acompanhar o Android 13.

Uma vez que há mais 30 smartphones com as suas versões desta personalização a ser preparada e testada, rapidamente esta deverá crescer. Por agora estão a experimentar a versão destinada à China, mas rapidamente esta é alterada para ser transposta como uma versão global.

Há mais do que um novo Android a chegar

Para além da chegada da MIUI 14, há também outra novidade que deverá chegar no mesmo momento. Falamos dos novos smartphones Xiaomi 13 e 13 Pro, que devem também transitar para o mercado global, depois de terem sido revelados na China.

É apenas ainda uma ideia, mas que provavelmente terá um fund ode verdade. A Xiaomi tem já o mercado chinês conquistado com a MIUI e os novos smartphones, por isso agora é a hora de abrir o leque e trazer a versão global destas suas novidades.