A mudança na Netflix era esperada e queria mudar completamente este serviço de streaming. O seu plano com anúncios prometeu trazer novos subscritores para a plataforma e assim recuperar clientes e um fôlego financeiro importante.

Com esta proposta já em alguns mercados, os dados iniciais não mostravam grande sucesso deste plano. Agora, a própria Netflix veio mostrar que está satisfeita com o crescimento que este plano com anúncios está a ter e que será mesmo algo a manter-se para o futuro.

Um arranque lento deste plano de streaming

Os dados iniciais não eram abonatórios e mostravam uma fraca adesão ao novo plano, mesmo em mercados que se mostraram interessados no que tinha para oferecer. Teve um início lento, respondendo por apenas 9% das assinaturas nos EUA.

Este valor foi ainda mais expressivo noutra área, mostrando novamente como o Netflix precisava repensar a sua oferta. Não foi apenas o nível de serviço menos popular em novembro, mas apenas 0,1% dos assinantes existentes do Netflix mudaram de outro plano.

A contrariar este cenário, a presidente mundial de publicidade do Netflix, Jeremi Gorman, comentou o estado do seu plano baseado em anúncios. Segundo o que revelou, o serviço de streaming ficou feliz com a seleção inicial de anunciantes e a diversidade de marcas participantes.

Crescimento dos anúncios no streaming do Netflix

Além disso, e quando questionada sobre o preço para as empresas estarem presentes no plano com anúncios no Netflix, a justificação chegou. Justificam-se pela procura elevada que existe e pela integração com os conteúdos premium em que os anúncios são exibidos.

Por fim, e no que toca à exclusão de alguns conteúdos no plano com publicidade, houve um dado importante. A responsável do Netflix adiantou que está a negociar as questões de licenciamento e atualmente tem de 85% a 95% do seu conteúdo disponível neste seu plano com anúncios.

Atualmente o Netflix exibe anúncios tradicionais de 15 e 30 segundos, mas pondera apresentar outros tipos de patrocínio no futuro. Poderá usar como patrocinadores individuais para programas específicos ou anúncios direcionados com base no conteúdo ou dados demográficos.