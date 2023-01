Instalar o Windows 10 ou o Windows 11 é um processo cada vez mais simples e rápido, graças às optimizações que a Microsoft tem implementado.

Claro que esta instalação requer muitas vezes uma chave para que possa avançar. Todos sabem como as obter, mas quase sempre trazem problemas, e por isso a Microsoft tem uma ajuda essencial. Disponibiliza chaves genéricas para situações especiais.

Para a maioria das situações, os utilizadores precisam de uma chave do Windows para poder usar o sistema operativo. Esta condição, mesmo com as novidades do Windows 10 e o Windows 11 ainda se mantém, quando a instalação é feita de raiz numa máquina nova.

Como nem sempre existe uma chave para todas as situações, a Microsoft facilita o processo aos utilizadores. Estas são genéricas e podem ser usadas por todos, para garantir que a instalação decorre sem problemas até ao final.

Windows 10 Home / Windows 11 Home : TX9XD-98N7V-6WMQ6-BX7FG-H8Q99

: TX9XD-98N7V-6WMQ6-BX7FG-H8Q99 Windows 10 Pro / Windows 11 Pro : VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T

: VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T Windows 10 Enterprise / Windows 11 Enterprise : NPPR9-FWDCX-D2C8J-H872K-2YT43

: NPPR9-FWDCX-D2C8J-H872K-2YT43 Windows 10 Education / Windows 11 Education: 6TP4R-GNPTD-KYYHQ-7B7DP-J447Y

Cada chave é dedicada a uma versão do sistema operativo da Microsoft, podendo ser usada no Windows 10 ou no Windows 11. Devem ter atenção com a que escolhem, pois isso vai condicionar a versão do sistema que vai ficar no PC.

Estas são chaves que podem ser usadas vezes sem conta e que vão sempre funcionar, seja no Windows 10 ou no Windows 11. O utilizador só precisa escolher qual quer usar e ter assim o seu sistema favorito no final do processo de instalação.

Importa lembrar que estas chaves têm um propósito bem específico e que devem apenas ser usadas nesses momentos. Após a instalação, e com uma ligação à Internet, o Windows 10 ou o Windows 11 deixará de estar registado e precisará de uma nova chave, válida e legal.

Aproveitem estas chaves e nos momentos em que precisarem de instalar o sistema da Microsoft tenham-nas acessíveis. Vão precisar de uma nova mais tarde, mas pelo menos no início de todo o processo, vão ter a garantia de o levar a bom termo e assim ficar com o Windows pronto.