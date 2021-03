Vendas de smartphones devem aumentar 50% só no 1º trimestre de 2021

A pandemia teve um impacto significativamente profundo em diversos setores, especialmente na indústria tecnológica. A venda de de smartphones foi uma das grandes afetadas, pois muitas lojas foram obrigadas a fechar portas. No entanto, aos poucos vamos vendo finalmente uma luz ao fundo do túnel, com a situação pandémica a melhorar gradualmente.

De acordo com um recente relatório agora divulgado, a venda de smartphones neste primeiro trimestre de 2021 deve aumentar em 50% comparativamente ao mesmo período do ano passado.

O site Digitimes divulgou recentemente um novo relatório onde é indicado que as vendas de smartphones durante este 1º trimestre de 2021 devem aumentar 50% comparativamente ao mesmo período do ano passado. Este crescimento poderá dever-se sobretudo ao desconfinamento e reabertura das lojas, uma vez que a situação de pandemia da COVID-19 parece estar mais controlada.

Segundo a previsão, devem ser enviados 340 milhões de smartphones durante estes primeiros três meses do ano.

A Apple terminou o ano de 2020 como sendo a maior fabricante de smartphones do mundo, ultrapassando a rival Samsung. E a tendência ascendente deve manter-se também neste primeiro trimestre. Um dos motivos são as boas vendas que a marca da maçã está a ter com os novos iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro. Estima-se que a empresa de Cupertino feche os últimos seis meses (de outubro de 2020 a março de 2021) com 150 milhões de iPhone vendidos. Este valor representará então um crescimento de 38% face ao mesmo período de 2019/2020.

Marcas asiáticas em alta

Também as marcas chinesas vão continuar a contribuir para os números positivos. O relatório prevê que a Xiaomi irá enviar 90 milhões de unidades nestes seis meses, um aumento de mais de 80% em relação aos anos anteriores.

Já a Samsung deve manter a confiança dos consumidores, mas com ligeira quebra. Estima-se que a sul-coreana venda cerca de 120 milhões de smartphones, sendo que 65 milhões devem ser vendidos no 1º trimestre de 2021.

Tal como esperado, a venda dos equipamentos 5G deve crescer ainda mais em 2021. Em 2020 foram vendidas 280 milhões de unidades, mas para este ano está prevista a venda de 600 milhões destas unidades.

Quanto às marcas, a Apple a Samsung devem manter a liderança, no entanto a Huawei pode continuar a perder terreno para outras marcas chinesas como a Xiaomi, Oppo e Vivo.