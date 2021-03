EA os estúdios Velan revelam Knockout City

A Electronic Arts e os estúdios norte-americanos Velan, revelaram recentemente o desenvolvimento de Knockout City, um jogo de ação que poderá encher as medidas de todos os apreciadores de Dodgeball.

Venham conhecer pormenores.

As ideias de Knockout City

Em desenvolvimento pelos estúdios norte-americanos Velan, Knockout City, trata-se de um jogo multiplayer de ação em equipa que traz habilidade, profundidade e estilo ao jogo de dodgeball, e transforma-o em dodgeBRAWL!

Knockout City, vai apresentar batalhas intensas onde os jogadores terão de dominar a arte de lançar, apanhar, passar, e esquivar numa experiência frenética e altamente competitiva. Knockout City, terá o selo EA Originals, e estará disponível a 21 de maio de 2021 para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Origin e Steam para PC, bem como para PlayStation 5 e Xbox Series X|S através da compatibilidade com as melhorias gráficas e de desempenho. O jogo também suportará cross-play e cross-progression em todos os sistemas.

O objetivo do jogador e da sua Crew, será derrubar as Crews adversárias. Existem vários modos de jogo:

3v3

4v4

jogos rápidos em Street Play

jogos competitivos em League Play

Private Match

Os jogadores começam cada jogo num campo de jogo nivelado e precisam de confiar na habilidade para dominar a competição. Uma boa Crew assenta também na diferença entre aplicar punição e aceitá-la. É fácil entrar no jogo, mas a prática é a chave para dominar o posicionamento, o timing e o trabalho de equipa para o domínio do dodgeBRAWL.

E, claro, uma vez que os jogadores dominem os movimentos, quererão ser vistos com o seu look único. A Electronic Arts prometeu robustas opções de personalização – desde aparência, equipamento, atitude, tipo de corpo e penteado a um glider personalizado, efeitos KO e provocações.

Não se trata apenas do jogador mas também da sua Crew, e com até 32 amigos através de plataformas, os jogadores podem personalizar o nome da sua Crew, logótipo, banner e até escolher um veículo personalizado para conduzir na batalha.

As reações

“Nos Estúdios Velan estamos focados em encontrar novas experiências lúdicas“, comentou Karthik Bala, co-fundador e diretor-executivo dos Estúdios Velan. “Knockout City começa com o conceito enganador e simples de lançar e apanhar uma bola com uma incrível habilidade, profundidade e estilo, para uma experiência multiplayer competitiva refrescantemente divertida que se tem de jogar para acreditar. Não é apenas dodgeball, é dodgeBRAWL. Desde que descobrimos pela primeira vez essa magia no jogo, não temos conseguido parar de jogar e mal podemos esperar para partilhar essa experiência com alguns de vós durante a primeira beta deste fim-de-semana“.

“Estamos honrados por trabalhar com os Estúdios Velan no primeiro lançamento da EA Originals“, referiu Steve Pointon, SVP 3rd Party Content & Development na Electronic Arts. “Composto por algumas das maiores mentes da indústria, o trabalho da equipa em Knockout City mostra verdadeiramente a sua vasta perícia e talento. Estamos muito entusiasmados para que todos o joguem e sintam o que faz deste jogo uma experiência de alta energia e inovação“.

Trial gratuito e lançamento

Quando o jogo for lançado a 21 de maio, os jogadores terão também acesso a um trial gratuito durante um período de tempo limitado na Origin e Steam para PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5, e Xbox Series X|S, período durante o qual o jogo completo será jogável.

No lançamento, Knockout City oferecerá um pack multiplayer completo com cinco mapas multiplayer, um ambiente interativo onde os jogadores e a sua Crew podem praticar, seis tipos de bola, personalização completa de personagens, cross-play, cross-progression, Street Play com cinco listas de partidas iniciais, League Play, Private Match, e o Street Rank Progression completo com centenas de itens cosméticos. Para além disto, Knockout City trará também uma tonelada de novos conteúdos através das temporadas sem custos adicionais, onde cada época pode incluir novos mapas, modos, bolas, eventos de tempo limitado e muito mais.

Os jogadores que optarem por comprar o jogo completo durante o trial gratuito poderão transferir todo o seu progresso, além de receberem recompensas cosméticas adicionais, uma vez que continuam a lutar em Knockout City. Para aqueles que adquirirem após o trial, ainda poderão transferir todo o seu progresso.

Entretanto, os Estúdios Velan revelaram ainda que será possível jogar Knockout City entre 2 a 4 de abril durante a fase beta do cross-play, que suportará múltiplas plataformas através da PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Origin e Steam para PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.