PNG: Conheça 4 sites para encontrar imagens sem fundo

Por vezes e por várias razões, precisamos de uma determinada imagem que vem, na maioria das vezes, com um fundo que queremos descartar. Portanto, utilizamos uma aplicação de edição de fotografia, removemos o fundo e transformamo-la em formato PNG. Contudo, este pode ser um processo demorado, pelos ajustes que serão exigidos.

Então, é sempre útil conhecer fontes que, com uma simples pesquisa, disponibilizem logo várias opções sem fundo. Vamos mostrar-lhe 4!

Além das aplicações de edição de imagem, é possível googlar pela imagem pretendida no formato .png, de modo a encontrar o pretendido sem fundo. Porém, os resultados mostrarão imagens sem fundo, mas também com, tornando o processo mais aborrecido.

Portanto, deixamos-lhe 4 plataformas que reúnem uma panóplia de imagens sem fundo, para lhe facilitar a vida.

#1 – PNG Tree

Acedendo a esta plataforma, depara-se imediatamente com a barra de pesquisa na qual deve digitar as imagens sem fundo que pretende encontrar. Para que o download da imagem seja feito, basta passar o curso por cima da imagem em questão e clicar no formato PNG.

Embora esteja disponível apenas nas versões premium, para algo mais criativo, poderá aceder a Efeitos do Texto. Aí vai encontrar, relacionado ao tema que desejar, títulos com formatos diferentes e personalizados, sem fundo.

Além do formato PNG, consegue encontrar também ilustrações e modelos predefinidos de, por exemplo, convites, cartões de visita e flyers.

PNG Tree

#2 – PNG Pix

Da mesma forma, logo que acede ao site, encontra a barra de pesquisa que levará a que encontre qualquer que seja a imagem pretendida, sem fundo.

Com uma enorme variedade, disponibiliza ainda categorias predefinidas, de modo a facilitar a pesquisa.

De ressalvar que a pesquisa pelas imagens deve ser feita em inglês.

PNG Pix

#3 – Grátis PNG

De forma muito intuitiva, a plataforma dispõe de um conjunto de imagens sem fundo que lhe poderão ser muito úteis. Então, para isso, basta pesquisar pelo elemento que deseja encontrar em formato PNG.

Além disso, dispõe também de um Cardápio de categorias, que facilitarão a pesquisa.

Grátis PNG

#4 – Pic PNG

Nesta plataforma a pesquisa deve ser feita em inglês e poderá ser facilitada pelo uso das categorias predefinidas pelo site, bem como visitar a área dos populares.

Se assim o pretender, a plataforma dispõe de uma opção que permite que sejam enviadas imagens sem fundo, de forma a aumentar a oferta.

Pic PNG

Conhece agora 4 plataformas diferentes onde pode ir procurar imagens sem fundo. Se eventualmente não encontrar o que pretende numa delas, tem outras disponíveis, tornando a oferta muito variada. Aproveite!

