Dica: 5 bancos de imagens gratuitas para usar e abusar

Por vezes, em circunstâncias distintas, damos por nós à procura de imagens ou fotografias que encaixem e ilustrem, ou uma publicação que queremos fazer, ou um relatório que precisamos de entregar, entre outros. Contudo, nem sempre temos o tempo ou a predisposição para as captar. Então, o passo mais simples é googlar o que pretendemos.

Também é verdade que muitas vezes não prestamos atenção aos direitos de autor dessas imagens, e com tanta partilha, até se perde o rasto do autor, para podermos citar o mesmo. Para evitar este tipo de complicação, existem bancos de imagens gratuitos que compilam incontáveis opções para se usar e abusar.

A maioria dos resultados de imagens e fotografias que nos aparece numa pesquisa tem efetivamente um dono, um autor. Todavia, apesar de não ser algo em que normalmente as pessoas prestam atenção, é um assunto que pode implicar problemas. A utilização de imagens e fotografias de outrem exige que esse seja citado ou que lhe seja pedida uma autorização.

Claro está que, ao invés de procurarmos imagens que poderão, posteriormente, representar problemas, podemos simplesmente pesquisar opções em bancos de imagens disponibilizadas gratuitamente e com consentimento para serem usadas.

Bancos de imagens gratuitas e de qualidade

Se procura ou pretende começar a recorrer a plataformas que forneçam imagens de forma gratuita e com autorização dos seus autores para que sejam usadas, então, deixamos-lhe 5 sugestões que encerram em si incontáveis opções.

#1 – Pixabay

De forma gratuita, o Pixabay representa uma fonte de imagens bastante completa, disponibilizando, além de imagens e fotografia, vetores e ilustrações, em vários formatos. Para isso, basta pesquisar um elemento-chave e surgirão várias opções.

Pixabay

#2 – Freepik

Da mesma forma, o Freepik oferece vários recursos, podendo ser procuradas fotografias, ícones e vetores. Além disso, pode filtrar a informação por cores, por exemplo, para tornar a pesquisa mais simples e os resultados o mais relacionados possível com o que procura.

Também aqui deve pesquisar por um elemento-chave, ou palavra que pretende ver refletida nas imagens que aparecerão.

Freepik

#3 – Pexels

Esta plataforma oferece uma panóplia de imagens e fotografias de qualidade incrível que poderão ser usadas, sem problema. Para isso, basta também pesquisar por elementos ou palavras que descrevam o que pretende encontrar.

Além disso, estão também à disposição vídeos.

Pexels

#4 – Unsplash

Esta plataforma entrega resultados de fotografias de alta resolução e, por isso, de muito boa qualidade. É uma excelente opção quando o destino requer uma apresentação mais cuidada (assim como acontece com a anterior). Ainda que a pesquisa possa ser feita com frases-chave em português, os resultados serão potencializados se as procurar em inglês.

Unsplash

#5 – Freeimages

De qualidade consideravelmente inferior, o Freeimages disponibiliza um generoso conjunto de opções, bastando, para isso, pesquisar por elementos ou palavras-chave. Mais, dispõe de categorias predefinidas, para auxiliar a pesquisa.

Freeimages

Agora, dispõe de um conjunto de plataformas que lhe oferecem a possibilidade de encontrar imagens, de boa qualidade, sem que tenha de se preocupar por estar a utilizá-las. Desfrute!

