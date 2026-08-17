É cliente Millennium? Burlões pedem códigos de autorização e para instalar software

Foram identificados contactos telefónicos fraudulentos em nome da área de Segurança do Millennium, em que é comunicada a existência de alegadas operações suspeitas na conta do Cliente. Os burlões pedem códigos de autorização e para instalar de software.

Durante a chamada, é pedida a instalação de software de acesso remoto, como Anydesk, TeamViewer, Chrome Remote Desktop ou Microsoft Remote Desktop (RDP), entre outros, e os Códigos de Autorização, sob o pretexto de cancelar ou bloquear essas operações.

Para tornar o contacto mais credível, os autores da fraude podem mencionar dados pessoais do utilizador, tentando convencê-lo de que a chamada é legítima e proveniente do Millennium bcp.

Millennium: Fique atento pois uma chamada pode deitar tudo a perder!

Relembramos que o Millennium:

NUNCA pede Códigos de Autorização por telefone para validar ou cancelar operações

NUNCA pede códigos/PIN dos cartões

NUNCA envia estafeta/colaboradores para recolher cartões

NUNCA contacta os Clientes através de redes sociais, WhatsApp, Telegram ou outras aplicações de mensagens para pedir informação confidencial

NUNCA contacta os Clientes a partir dos números de telefone +351 21 005 24 24 (Particulares) ou +351 21 004 24 24 (Empresas)

NUNCA pede para instalar software de terceiros, apenas a App Millennium a partir das stores oficiais

Sempre que receber uma mensagem do Millennium bcp com link ou anexo suspeito agradecemos que reencaminhe o email original ou a foto do SMS para o endereço mensagens.fraudulentas@millenniumbcp.pt.

Caso tenha acedido ao link ou anexo, contacte-nos de imediato através do 91 827 24 24, 93 522 24 24, 96 599 24 24, +351 21 005 24 24 (de Portugal ou do estrangeiro) (o custo das comunicações dependerá do tarifário que tiver acordado com o seu operador de telecomunicações).