Sem ecrã central e com quatro lugares isolados: Jaguar reinventou o interior do carro

A Jaguar revelou as primeiras imagens do interior do Type 01, o elétrico que vai suceder ao polémico conceito Type 00. Dando seguimento à irreverência, a marca britânica decidiu contrariar um dos elementos mais marcantes dos elétricos mais recentes.

As renderizações divulgadas recentemente mostram um habitáculo desenhado em torno de uma "espinha" central que percorre todo o comprimento do carro, dividindo-o em quatro zonas distintas, uma para cada ocupante. Ou seja, o Type 01 terá verdadeiramente quatro lugares, com cada passageiro a ter o seu próprio espaço.

Em contraste com a norma horizontal do design de interiores, enfatizamos a sua natureza longitudinal dramática através da espinha central, uma declaração arquitetónica que cria quatro espaços individuais.

Explicou Thomas Holden, diretor de design de interiores da Jaguar, partilhando que esta opção é uma declaração de intenções.

Adeus ao ecrã central gigante

Se há uma tendência que domina os elétricos atuais, é o ecrã central enorme, quase sempre em destaque no tablier. No entanto, a Jaguar decidiu contrariá-la.

No Type 01, existe apenas um pequeno ecrã montado sobre a divisória central, sendo que as restantes interfaces digitais surgem "aplicadas de forma inteligente para controlo por pedido", ou seja, tecnologia que aparece quando é necessária, e não um painel sempre ligado a competir pela atenção do condutor.

Segundo a marca, a ideia é privilegiar materiais autênticos e superfícies fluidas, reservando o digital para os momentos em que realmente faz sentido.

Jaguar fez um reset

O Type 01 é o primeiro modelo de produção a seguir a nova filosofia criativa da Jaguar, iniciada com o polémico rebranding no final de 2024.

De acordo com Rawdon Glover, diretor-geral da marca, o objetivo é tornar cada viagem "uma ocasião", desde a condução ao aspeto visual e à sensação transmitida.

Importa referir que este processo de reinvenção foi liderado por Gerry McGovern, diretor criativo da Jaguar Land Rover, que saiu da empresa no final de 2025, cerca de um ano depois de o conceito Type 00 ter sido apresentado ao mundo.

Um protótipo do Type 01 esteve já em exibição na semana passada, na Monterey Car Week, com a apresentação oficial do modelo marcada para outubro.

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