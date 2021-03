COVID-19: Portugal em 7.º lugar no Mapa de Risco Europeu

O Centro Europeu de Controlo e Prevenção de Doenças (ECDC) disponibiliza aos cidadãos mapas sobre a COVID-19 no território europeu. Este foi um pedido do Conselho da União Europeia, tendo em conta o agravamento da situação epidemiológica em vários países.

Portugal está agora em 7.º lugar no mapa de risco europeu no que diz respeito à taxa de notificação de casos a 14 dias. Se considerarmos os 27 estados-membros da União Europeia (UE), Portugal ocupa atualmente a quinta posição.

É evidente que os números da pandemia estão a abrandar em Portugal! No entanto, tal cenário, não significa que se esteja em segurança. Tal como referiu a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, Portugal ainda pode passar por uma quarta vaga até porque há muitas variantes a circular. Segundo declarações da diretora-geral da Saúde…

Quem disser que não pode haver uma nova vaga não está a ver bem a dinâmica destes vírus, mesmo com a vacina. Toda a gente sabe que este tipo de vírus tem mutações e que o conjunto das mutações gera variantes. A forma como estas variantes se vão propagar é a maior incógnita

COVID-19: Portugal passa do 20.º lugar para o 7.º lugar

De acordo com a mais recente atualização de estado da pandemia feita pelo Centro Europeu para a Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC), Portugal está agora no 7.º lugar no que diz respeito à taxa de notificação de casos a 14 dias.

Nos últimos 14 dias, Portugal registou uma incidência de 174 casos de infeção por 100 mil habitantes. Com números mais baixos na UE estão a Dinamarca, com 118 casos por cem mil residentes; Alemanha, com 130 casos; a Croácia, com 132; e a Finlândia, com 140.

O Centro Europeu de Controlo de Doenças indica que…

A VERDE estão as regiões onde a taxa de notificação de novos casos nos 14 dias anteriores é inferior a 25 casos por 100 mil habitantes e a taxa de testes positivos fica abaixo dos 4%.

estão as regiões onde a taxa de notificação de novos casos nos 14 dias anteriores é inferior a 25 casos por 100 mil habitantes e a taxa de testes positivos fica abaixo dos 4%. A LARANJA é utilizada nas zonas em que, no espaço de duas semanas, há menos de 50 novos casos de infeção por 100 mil habitantes, mas a taxa de testes positivos é igual ou maior a 4%, ou no caso de esta ficar abaixo do limiar dos 4%, a taxa de notificação se encontrar entre os 25 e 150 casos por 100 mil habitantes.

é utilizada nas zonas em que, no espaço de duas semanas, há menos de 50 novos casos de infeção por 100 mil habitantes, mas a taxa de testes positivos é igual ou maior a 4%, ou no caso de esta ficar abaixo do limiar dos 4%, a taxa de notificação se encontrar entre os 25 e 150 casos por 100 mil habitantes. A CINZENTO estão as zonas para as quais não há informação suficiente ou a taxa de testes é inferior a 300 casos por 100 mil habitantes.

estão as zonas para as quais não há informação suficiente ou a taxa de testes é inferior a 300 casos por 100 mil habitantes. A VERMELHO as regiões em que a taxa de notificação a 14 dias é igual ou superior a 50 por 100 mil habitantes e a taxa de testes positivos é igual ou maior a 4%, bem como as regiões onde a taxa de notificação a 14 dias é igual ou superior a 150 infeções por 100 mil habitantes mesmo que a taxa de testes positivos seja inferior aos 4%.

