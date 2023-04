Governo quer adquirir 10 mil bodycams para PSP e GNR

Depois de se saber que o Governo lançou um concurso público, no valor de 1,48 milhões de euros, para compra de uma plataforma para gerir as bodycams, há agora a informação que deverão ser adquiridas 10 mil bodycams para PSP e GNR de forma faseada.

Bodycams: serviços de computação e salvaguarda de dados vão custar 750 mil euros

As bodycams são câmaras portáteis para trazer nos uniformes de elementos da PSP e GNR. A sua utilização visa aumentar a proteção de polícias e cidadãos, principalmente em casos em que as autoridades têm que recorrer à força física.

Segundo o MAI, o processo de aquisição das bodycams, cujo decreto-lei que já foi publicado no início de janeiro, entrou esta semana na sua fase final com o lançamento do concurso para compra da plataforma.

Agora, segundo informações da MadreMedia / Lusa, o programa de aquisição das câmaras portáteis de uso individual pelos polícias vai ser hoje apresentado. Segundo os canais, o Governo pretende adquirir de forma faseada cerca de 10 mil bodycams até 2026, num investimento a rondar os cinco milhões de euros.

A somar ao valor da plataforma e da aquisição de bodycams, o MAI refere que, “a par do concurso relativo à Plataforma Unificada de Segurança de Sistemas de Vídeo, necessária para que todo o sistema fique operacional, segue-se outro no valor aproximado de 750 mil euros para aquisição de serviços de computação e salvaguarda de dados”.