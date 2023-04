IVA 0%: Controle os preços via SMS! Saiba o que fazer…

O IVA ZERO já está em vigor em Portugal para um cabaz de produtos definido com base nas necessidades nutricionais da população, de forma a aliviar um pouco o impacto da subida dos preços. Saiba como pode controlar os preços via SMS.

Cabaz Controlado: Acompanhe as variações de preços dos 46 alimentos

Passados mais de 365 dias desde que a Rússia iniciou o seu ataque à Ucrânia, é cada vez mais notório que as idas ao supermercado ficaram mais caras. Para ajudar os portugueses, o Governo lançou um programa de IVA 0% e a DECO lançou a campanha Cabaz Controlado.

Segundo a DECO, o objetivo desta campanha é acompanhar as variações de preços dos 46 alimentos abrangidos e comunicá-los através de alertas semanais via SMS, mas também dar aos consumidores uma ferramenta de denúncia.

Pode também "denunciar exemplos de produtos alimentares abrangidos" pela isenção, mas aos quais não esteja a ser aplicada a medida, ou denunciar casos de "suspeita de aproveitamento".

Se está interessado em receber essa informação, basta ir ao site da DECO e criar "um cabaz virtual com os bens alimentares essenciais que habitualmente compra – entre os mais de 40 isentos de IVA". Segundo a SIC, uma vez "personalizada a sua própria lista de compras" passará a receber, todas as semanas, "as oscilações de preços dos produtos abrangidos pelo IVA 0%".