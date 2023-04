IVA ZERO: Afinal, quanto se pode poupar numa compra online?

O IVA ZERO já está em vigor em Portugal para um cabaz de produtos definido com base nas necessidades nutricionais da população, de forma a aliviar um pouco o impacto da subida dos preços. Que se vai poupar, isso é certo. Contudo, esta poupança corresponde à real isenção do IVA? Vamos a contas.

Quando foi anunciada a redução do IVA num cabaz de 44 produtos de 6% para 0%, pegámos nessa informação e fomos às compras nas lojas online dos principais supermercados em Portugal. Fizemos as compras de um cabaz de 20 produtos ainda com o IVA a 6% e hoje voltámos às mesmas lojas para perceber quanto iríamos poupar.

É importante referir que o cabaz inicial de 44 produtos foi ajustado e inclui hoje 46 alimentos considerados essenciais. Veja a lista completa aqui.

Lista de Compras

Comecemos pela lista de compras. Esta lista de 20 produtos baseia-se na lista dos 44 produtos considerados essenciais e foram escolhidos produtos de marcas que existam nos diferentes supermercados ou que sejam equivalentes.

Lista de Compras 1 pacote de Massa Esparguete Milaneza

3 kg de batata branca

1 kg Arroz Carolino Bom Sucesso

1 kg Cebolas

1 kg Cenouras

2 Brócolos

1 kg de curgete

1 kg Maçã Gala Alcobaça

6 l Leite UHT Meio Gordo Gresso

4 Iogurte Naturais Danone

1 Frango do Campo Inteiro Com Miúdos

2 Douradas Média Fresca

1 embalagem de Bife de Peru

12 Ovos de Ar Livre Classe M/L Matinados

Ervilhas Iglo 700g

Grão de Bico Cozido Compal da Horta 410g

Feijão Encarnado Cozido Compal da Horta 410g

4 latas de Atum Posta em Óleo Bom Petisco

Azeite Subtil Gallo 75cl ou Oliveira da Serra (equivalente)

Manteiga com Sal Mimosa

Aquando da primeira compra, a 29 de março, nas lojas online do Continente, do Pingo Doce e do Auchan, o valor final a pagar (sem considerar o valor adicional dos sacos), ia desde os 64,53 € até aos 67,94 €. Estes são os valores com IVA. Calculando o valor do IVA a 6%, este situava-se entre os 3,65€ até aos 3,85€. Esperávamos, portanto, uma poupança a rondar os 3,50 € e os 4 €.

Ora, voltando aos supermercados online, verificámos que a poupança é, de forma geral, superior ao esperado, num dos casos, mais do dobro. Estes valores não são simplesmente fruto da redução do IVA, mas das promoções que cada supermercado em tem a decorrer atualmente.

Supermercado Valor a pagar Valor do IVA a 6% Preço com IVA a 0% Poupança Continente 66,81 € 3,78 € 60,49 € 6,32 € Pingo Doce 67,94 € 3,85 € 59,90 € 8,04 € Auchan 64,53 € 3,65 € 59,07 € 5,46 €

Outra conclusão importante a reter é que existem dois supermercados que tem a informação relativa ao IVA zero bem identificada no site, existindo mesmo links diretos para todos os produtos abrangidos. Outro tem essa informação mal assinalada e alguns preços mantêm-se iguais, mesmo com a redução do IVA. Contudo, da nossa avaliação, o preço da maioria dos produtos baixou com a redução do IVA.

É importante referir que as poupanças poderão ser ainda maiores com a escolha de produtos equivalentes, com preços mais acessíveis, uma vez que para esta comparação optámos pela escolha de marcas existentes nos três supermercados. Por exemplo, no Pingo Doce, optando por produtos mais acessíveis, a conta a pagar pelo mesmo cabaz é de 50,90 € contra os 59,90 €.