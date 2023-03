IVA ZERO: Compras online de cabaz de produtos essenciais. Quanto se vai poupar?

O governo anunciou uma lista de 44 produtos considerados essenciais para os quais o IVA passa a ser de 0%, escolhidos com base nas necessidades nutricionais da população, de forma a aliviar um pouco o impacto da subida dos preços. Nos três principais supermercados nacionais, com lojas online, fiz a compra de 20 produtos (iguais ou equivalentes) para saber quanto custam hoje e podermos perceber, para a semana, se efetivamente a medida do IVA ZERO se vai refletir no preço final a pagar.

Feitas as contas já todos percebemos que a poupança com a redução do IVA num cabaz de 44 produtos de 6% para 0%, não será grande. Contudo, dadas as necessidades de muitas famílias, poderá ser um alívio importante. Poderá consultar aqui a lista completa.

As compras online são hoje uma opção principalmente para quem vive nos grandes centros urbanos ou arredores, e poderão desde logo entrar na equação da poupança, uma vez que permitem poupar muito tempo e dinheiro em deslocações. Os principais supermercados nacionais têm serviços de distribuição ou click & collect disponíveis.

O nosso objetivo neste artigo não é o de comparar preços por produtos, nem de testar e eficiência de cada serviço, mas sim o de fazer contas ao dia hoje e voltar para a semana, depois do IVA ZERO aplicado, para perceber se, em média, houve realmente uma diminuição dos preços e una poupança efetiva.

Lista de Compras e poupança

Comecemos pela lista de compras. Esta lista de 20 produtos baseia-se na lista dos 44 produtos considerados essenciais e foram escolhidos produtos de marcas que existam nos diferentes supermercados ou que sejam equivalentes.

Lista de Compras 1 pacote de Massa Esparguete Milaneza

3 kg de batata branca

1 kg Arroz Carolino Bom Sucesso

1 kg Cebolas

1 kg Cenouras

2 Brócolos

1 kg de curgete

1 kg Maçã Gala Alcobaça

6 l Leite UHT Meio Gordo Gresso

4 Iogurte Naturais Danone

1 Frango do Campo Inteiro Com Miúdos

2 Douradas Média Fresca

1 embalagem de Bife de Peru

12 Ovos de Ar Livre Classe M/L Matinados

Ervilhas Iglo 700g

Grão de Bico Cozido Compal da Horta 410g

Feijão Encarnado Cozido Compal da Horta 410g

4 latas de Atum Posta em Óleo Bom Petisco

Azeite Subtil Gallo 75cl ou Oliveira da Serra (equivalente)

Manteiga com Sal Mimosa

As compras foram feitas nas lojas online do Continente, do Pingo Doce e do Auchan, sendo que os preços dos produtos variam um pouco conforme algumas promoções de loja a decorrer atualmente. No entanto, o valor final a pagar (sem considerar o valor adicional dos sacos), vai desde os 64,53 € até aos 67,94 €. Estes são os valores com IVA. Calculando o valor do IVA a 6%, este situa-se entre os 3,65€ até aos 3,85€.

Valor a pagar Valor do IVA a 6% Continente 66,81 € 3,78 € Pingo Doce 67,94 € 3,85 € Auchan 64,53 € 3,65 €

Estas compras serão repetidas para a semana, considerando os mesmo produtos (ou equivalentes, se os mesmos não estiverem disponíveis), para percebermos se realmente existirá uma poupança no cabaz. Essa poupança, olhando aos valores desta semana, espera-se que ronde os 3,50 € e os 4 €.

Considera que a descida do valor do IVA neste cabaz se vai realmente refletir na fatura a pagar?