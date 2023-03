IVA ZERO: Conheça os 44 produtos essenciais! Obter PDF com lista

O Governo em conjunto com a Confederação dos Agricultores de Portugal e a Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição elaboraram uma lista final com 44 produtos considerados essenciais, com IVA ZERO. Conheça já quais são e obtenha o PDF com toda a informação.

O IVA zero, em conjunto com medidas de apoio aos produtores, vai “permitir diminuir os preços ao longo da cadeia”, mas também “dar mais estabilidade à produção e distribuição” em Portugal. A aplicação da taxa zero de IVA terá efeito entre abril e outubro. O governo avalia que a medida terá um custo a rondar os 410 milhões de euros.

O cabaz de bens alimentares foi construído de acordo com a roda dos alimentos, segundo António Costa. “A APED forneceu uma lista com os bens mais consumidos e em junção com a lista dos produtos saudáveis foi desenhado um cabaz” e alertou que “o preço não é só o IVA, é preciso ter em conta os custos de produção”.

Supermercados vão demorar 15 dias a refletir IVA zero no preço.

Os alimentos que deixam de ter IVA por um período de seis meses são:

CEREAIS E DERIVADOS; TUBÉRCULOS

Pão

Batata

Massa

Arroz

HORTÍCOLAS

Cebola

Tomate

Couve-flor

Alface

Brócolos

Cenoura

Curgete

Alho francês

Abóbora

Grelos

Couve portuguesa

Espinafres

Nabo

FRUTAS

Maçã

Banana

Laranja

Pera

Melão

LEGUMINOSAS

Feijão vermelho

Feijão frade

Grão-de-bico

Ervilhas

LACTICÍNIOS

Leite de vaca

Iogurtes

Queijo

CARNE, PESCADO E OVOS

Carne de porco

Frango

Carne de peru

Carne de vaca

Bacalhau

Sardinha

Pescada

Carapau

Atum em conserva

Dourada

Cavala

Ovos de galinha

GORDURAS E ÓLEOS

Azeite

Óleos vegetais

Manteiga

Podem obter PDF aqui.