Os tablets oferecem, nalguns cenários, uma produtividade elevada face ao smartphone. Contudo, se no segmento dos telemóveis já existem muitas soluções robustas, nos tablets a oferta é mais limitada. O novo Blackview Active 8 Pro poderá responder às suas exigências.

Os atributos para ser um tablet robusto

O Blackview Active 8 Pro apresenta-se como um tablet robusto e isto exige que cumpra alguns requisitos. O tablet tem ecrã com proteção Corning Gorilla Glass 5, tem certificado IP68, IP 69K e ainda MIL-STD-810H.

Está preparado assim para quedas acidentais, derrames de água ou mesmo submersão, quedas na lama, poeiras... entre muitos outros cenários. É ainda resistente a grandes variações de temperatura de -40°C to +60°C e embates, tendo estes cenários sido testados em laboratório.

Bateria e autonomia do Blackview Active 8 Pro

O tablet Blackview Active 8 Pro vem equipado com uma super bateria de 22000 mAh que, segundo a fabricante, oferece autonomia até cerca de 24 horas, com utilização ininterrupta, sendo uma boa opção para trabalhadores, estudantes ou mesmo para quem está em modo aventura.

O carregamento poderá demorar algum tempo adicional quando comparado com um tablet tradicional, dada a enorme capacidade, contudo, tem carregador a 33W, o qua acelera o processo.

Há que considerar que uma grande bateria traz mais peso ao equipamento, pelo que este modelo pesa 976g. Ainda assim, a Blackview diz ser cerca de 30% mais leve que tablets no mesmo segmento.

Outros pormenores: desempenho, ecrã e câmaras

O Active 8 Pro vem equipado com um processador MediaTek Helio G99, com provas dadas de bom desempenho em vários cenários de utilização, incluindo em jogos. Tem 16 GB de RAM e 265 GB de armazenamento interno. A Blackview refere que oferece tecnologia de memória atómica, garantido uma melhoria de 50% na suavidade geral, permitindo multitarefa sem esforço e operação fluida de até 20 aplicações em simultâneo.

Além dos 256 GB de armazenamento interno, o tablet ainda suporta cartão micro SD até 1TB, ideal para fazer downloads, ter filmes, músicas, fotografias e até jogos, disponíveis sem que isso seja um problema para utilizador.

O sistema de som tem a qualidade Harman/Kardon, com quatro altifalantes, dois de baixa frequência e dois de alta frequência, com Harman AudioEFX.

O ecrã do Blackview Active 8 Pro tem 10,36" com resolução 2,4K, com certificado TÜV SÜD for Low Blue Light e com três modos de proteção ocular, para maior conforto na utilização.

O tablet pode ser utilizado em modo PC, com ligação de teclado e rato por bluetooht e ainda suporta caneta.

A câmara principal tem 48 MP e a frontal é de 16 MP, oferecendo todos os modos de captura mais populares e ainda melhoria de imagem através de algoritmos avançados ArcSoft® 4.0.

Resta referir que o Blackview Active 8 Pro vem equipado com Android 13, melhorado pela interface de utilizador DokeOS_P 3.0, que só por si, já integra funcionalidades adequadas a ambientes mais exigentes, além de outras funcionalidades exclusivas.

O novo tablet Blackview Active 8 Pro acabou de ser lançado e estará disponível com um preço especial de lançamento de cerca de 285,99 € (IVA incluído), utilizando os descontos disponíveis na página do produto e um desconto adicional com o código JUL15. A promoção é limitada.

Poderá encontrar este e outros produtos no site oficial da Blackview.

Blackview Active 8 Pro