A Apple, de quando vem vez, lança vídeos comerciais onde promove algumas das suas tecnologias. O iPhone 14, apesar de muitos dizerem que "é igual ao iPhone 13" traz muitas tecnologias revolucionárias, faz o que nunca nenhum outro fez num só equipamento. Falamos claro do SOS Emergência via Satélite, na Deteção de acidentes e noutros recursos importantes. Para chamar à atenção dos seus clientes, a empresa lançou agora mais dois vídeos, onde destaca também a durabilidade da bateria.

Apple promove o iPhone 14 Plus e iPhone 14 Pro

A Apple partilhou dois novos anúncios no seu canal no YouTube, um promovendo a longa duração da bateria do iPhone 14 Plus e outro usando o iPhone 14 Pro para destacar o recurso de Deteção de acidente da Apple.

O primeiro anúncio de um minuto "Battery for Miles", retrata um agricultor a conduzir pacatamente o seu trator enquanto reboca uma abóbora gigantesca por uma estrada longa e reta, aparentemente no meio do nada. "Two Miles An Hour" de Ludacris toca ao fundo.

Ver vídeo no canal da Apple

Um pormenor delicioso é o iPhone montado na frente do seu volante com o Mapas da Apple aberto indicando o longo caminho em falta. Ironicamente a frase é "em 102 milhas, continue em frente". Portanto, tem mais de 160 km a bater estrada sem mudar de direção.

Conformado, o homem levanta brevemente uma sobrancelha e aparece o slogan: "A nossa maior duração de bateria de todos os tempos. Relaxe, é o iPhone 14 Plus".

No segundo anúncio, "Crash Test", um teste de colisão de carro ocorre num hangar, ao som de "You Can't Hurt Me No More", de Gene Chandler. A colisão ocorre em câmara lenta e acompanha um boneco de teste de colisão, até que o veículo pare.

Montado no painel está um iPhone 14 Pro com um ecrã que diz "Parece que sofreu um acidente". Em seguida, o slogan diz: "A deteção de colisão pode detetar um acidente de carro grave e ligar automaticamente para o 911. Relaxe, é o iPhone 14 Pro".

Esta referência ao número de emergência, 911 nos Estados Unidos, 112 na Europa, permite partilhar a ideia que o iPhone fará a chamada aos serviços de socorro quando o dispositivo detetar que ocorreu uma colisão e que o condutor não responde aos alertas do iPhone antes deste ligar para o número de SOS.

Ver vídeo no canal da Apple

Claro que a esta distância do novo lançamento, os utilizadores devem agora ponderar o investimento. Isto porque a série iPhone 15, que deve ser lançada em setembro, trará várias mudanças são esperadas para os próximos iPhones, incluindo Dynamic Island para todos os modelos, USB-C em vez de Lightning e uma lente Periscópica para pelo menos um dos modelos Pro.