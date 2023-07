Winamp chegou ao Android e iOS! Instale e experimente já…

O Winamp é provavelmente a aplicação para reproduzir áudio mais popular do planeta. Apareceu ainda fora da era do streaming e as suas características e leveza fizeram deste player o preferido de muitos utilizadores. Entre 2013 e 2014, o Winamp "desapareceu" de cena, mas recentemente houve novidades da ferramenta para PC. Agora o Winamp chegou também ao Android e iOS.

Winamp ainda está numa versão beta...

Tal como já referimos, há softwares que são eternos e que se mostraram únicos ao longo dos anos. Deixam marcas únicas e cativam os utilizadores, quer pelas suas funcionalidades, quer pelo que oferecem aos utilizadores. O Winamp é uma destas peças únicas e que todos conhecem.

De relembrar que esta app foi desenvolvida pela Nullsoft e lançado em 1997. O Winamp ganhou ampla popularidade devido à sua interface personalizável e ao suporte a plugins, permitindo que os utilizadores aprimorassem a sua experiência de reprodução de música. A novidade mais recente desta ferramenta é o suporte para Android e iOS. O download pode ser feito nos seguintes links (Android | iOS).

Segundo o que é referido, o novo Player oferece o melhor de tudo, reunindo os seus serviços de streaming, podcasts, estações de rádio, livros de áudio e downloads. Desfrute de todas as suas músicas num só lugar e personalize a sua experiência de audição com o lendário Winamp Player.

Uma das características notáveis do Winamp era o suporte para "skins" personalizáveis, que permitia aos utilizadores alterar a aparência e o estilo do reprodutor. Em 2014, a AOL, empresa-mãe da Nullsoft, anunciou que o Winamp seria descontinuado. No entanto, em 2018, ele foi adquirido pela Radionomy, e foram feitos esforços para reviver e modernizar o software.