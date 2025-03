Vai comprar um Xiaomi 15 Ultra ou Xiaomi 15? Marca oferece um tablet

A Xiaomi, líder global em inovação tecnológica, anunciou recentemente lançamento de uma campanha exclusiva para os consumidores portugueses. De 2 a 16 de março de 2025, na compra de um Xiaomi 15 ou Xiaomi 15 Ultra, os clientes recebem um Xiaomi Pad 7 Gray 8GB RAM + 128GB ROM sem custos adicionais.

Xiaomi Pad 7 Gray, um tablet versátil que alia produtividade e entretenimento

Se comprar um Xiaomi 15 Ultra ou Xiaomi 15, a marca oferece-lhe um Xiaomi Pad 7 Gray, um tablet versátil que alia produtividade e entretenimento. Com um ecrã de alta resolução e um desempenho otimizado, é ideal para quem procura mobilidade sem comprometer a qualidade.

Os novos Xiaomi 15 Ultra e Xiaomi 15 representam a mais recente inovação da marca, trazendo tecnologia de ponta e desempenho de alto nível.

O Xiaomi 15 Ultra destaca-se pela sua capacidade fotográfica profissional e pela potência do seu processador, com 16GB de RAM e 512GB de armazenamento. Já o Xiaomi 15, com 12GB de RAM e 512GB de armazenamento, garante uma experiência premium para quem exige fluidez e eficiência no dia a dia.