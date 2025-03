Temas do WhatsApp: o que são e como usá-los para uma experiência mais personalizada

Até agora, o WhatsApp permitia alterar a aparência dos chats de duas formas: através do modo claro ou escuro, e com a possibilidade de modificar o fundo do chat. Com a chegada dos temas, a personalização da interface ganhou uma nova dimensão. Saiba como usá-los.

Os temas do WhatsApp permitem alterar tanto a cor de fundo como a das bolhas de mensagem dentro de um chat. Assim, o característico tom verde pode ser substituído por azul, laranja ou qualquer outra cor à sua escolha.

Esta funcionalidade permite-lhe selecionar a cor das bolhas das mensagens, bem como o fundo do chat. Existem vários temas predefinidos à sua disposição, mas também pode personalizar os elementos individualmente. No total, estão disponíveis 22 temas prontos a usar, com uma paleta de 20 cores diferentes.

Importa referir que as alterações de tema são aplicadas apenas no seu dispositivo. Isto significa que o seu contacto não verá qualquer alteração. Diferente da mudança do fundo de um chat, que pode ser partilhada entre ambos os utilizadores, os temas são uma configuração pessoal e exclusiva do seu smartphone.

Como alterar o tema do WhatsApp

Para alterar o tema do WhatsApp, siga estes passos:

1. Aceda às "Definições" da aplicação, localizado no canto inferior direito.

2. Arraste para baixo e clique em "Conversas".

3. Clique em "Tema predefinido das conversas".

Ao aceder a este menu, serão apresentadas várias opções predefinidas, algumas com fundo escuro e bolhas coloridas, outras com combinações de fundo e cores de bolha variadas. Além disso, pode personalizar manualmente cada elemento da interface na aba "Personalizar".

Caso queira modificar especificamente a cor do chat ou do fundo, basta selecionar as opções correspondentes. Terá à sua disposição 20 cores diferentes para as bolhas de conversa, além da possibilidade de definir qualquer imagem como fundo do chat.

O WhatsApp quer tornar-se o mais personalizável possível, permitindo-lhe ajustar o aspeto da aplicação ao seu gosto sem comprometer a experiência das pessoas com quem fala.

