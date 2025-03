Microsoft novamente com problemas de partilha de pastas no OneDrive

Desde o dia 27 de fevereiro de 2025 que os utilizadores do software OneDrive da Microsoft estão com problemas nas pastas partilhadas, mas não é a primeira vez que este problema acontece…

Pastas que são apenas atalhos

O problema não é novo. Aliás, em junho passado aconteceu uma situação semelhante, neste que é um dos softwares Cloud mais utilizados no ecossistema Windows, mas não só.

As pastas partilhadas deixaram de ser pastas para se tornarem em atalhos de internet, ficheiros com extensão .URL que nos levam para o serviço OneDrive Online. Uma vez no serviço web os utilizadores conseguem ver e ditar os ficheiros que estão nessas pastas partilhadas, deixaram, no entanto, de o poder fazer diretamente no sistema operativo porque as pastas simplesmente deixaram de “existir”.

Convém referir que os proprietários das pastas partilhadas não sabem deste problema.

Do lado do proprietário no serviço web (mas também no próprio explorador de ficheiros do Windows) do OneDrive as pastas continuam com a simbologia de pastas partilhadas, enquanto que do lado do utilizador da partilha aparece a simbologia do atalho:

Os relatos são de contas particulares do serviço Microsoft 365 e do serviço Microsoft 365 Familiar, pelo que se sabe não está a afetar o serviço de contas empresarial do serviço do OneDrive associado ao 365, mas esta informação ainda não foi confirmada.

Microsoft continua com dificuldades em resolver

Passados 8 meses deste problema sem aparente solução por parte oficial da Microsoft, agora em fevereiro de 2025 voltou a acontecer numa escala enorme e continua sem uma resolução.

Existem centenas de comentários no Reddit e em várias plataformas da Microsoft, tais como o Portal de Feedback da Microsoft, Portal de Respostas da Microsoft e no site oficial de Suporte da Microsoft existe ainda a seguinte informação:

Ficamos assim a saber que a Microsoft está a par do problema e que estão a tentar resolver a situação logo que seja possível. No entanto, convém referir que já quando aconteceu esta situação no passado mês de junho foi prometido o mesmo e até agora os utilizadores do OneDrive continuam com o mesmo problema.

Digam-nos se estão com o mesmo problema ou se já passaram por esta situação anteriormente e já agora qual é o serviço Cloud que usam.