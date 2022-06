Surgem as primeiras imagens reais do possível Samsung Galaxy Z Flip 4

Os smartphones dobráveis têm conquistado um terreno muito interessante no mercado mobile. E já não falta muito para que a Samsung apresente os seus novos modelos deste segmento.

Como tal, recentemente surgiram as primeiras imagens reais daquele que poderá ser o Samsung Galaxy Z Flip 4. Venha então ver os pormenores revelados.

Imagens reais do Samsung Galaxy Z Flip 4

Há um mês foram reveladas imagens do possível próximo smartphone dobrável da Samsung, o Galaxy Z Flip 4. No entanto, parece que essa mesma revelação não conseguiu arrancar o 'uau' dos consumidores, sendo que seria necessário um pouco mais para cativar o interesse dos mesmos.

Assim sendo agora surgiram as primeiras imagens reais deste possível dobrável, ou seja, fotografias mesmo do equipamento em si, em jeito de leak. E através das imagens podemos então confirmar o já esperado formato de concha do telefone que se espera que a marca apresente oficialmente no mês de agosto deste ano.

Segundo os detalhes, este novo dobrável terá um ecrã principal flexível com 6,7 polegadas, sendo que a linha da dobra é agora praticamente impercetível. Já o tamanho do ecrã externo vai aumentar de 1,9 do antecessor para 2,1 polegadas.

Haverá ainda um incremento da capacidade de bateria de 3300 para 3700 mAh, sendo que o carregamento rápido de 25 W será suportado.

O sistema da câmara principal do Galaxy Z Flip 4 parece manter-se, contando com dois sensores de 12 megapíxeis na vertical. Já a câmara de selfies contará com 10 MP, e o scanner de impressão digital estará localizado na parte lateral.

O telefone traz consigo um processador topo de gama Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 que conta com 8 núcleo, incluindo o potente núcleo Kryo Prime que oferece velocidades de clock de até 3,2 GHz. Inclui ainda um modem Snapdragon X65 5G.

As informações indicam que o Galaxy Z Flip 4 vai chegar ao mercado com várias variantes, entre elas um modelo com memória de 512 GB.

Leia também: