Quando a Apple mostrou o novo iOS 16 na última Keynote do WWDC, revelou um leque de novidades muito interessantes. Este sistema tem agora novas funcionalidades e novas capacidades, que em breve vão chegar a todos.

Ainda assim, ficou muito por revelar e que tem sido descoberto nos últimos dias, fruto da primeira versão de testes para os programadores. A mais recente veio mostrar que afinal os utilizadores do iPhone podem remover ainda mais apps com o iOS 16.

Desde 2016, com a chegada do iOS 10, que a Apple mudou a sua política referente às apps do sistema. Com essa versão, passou a ser possível remover algumas apps que os utilizadores poderiam não usar, sendo limitado em número.

Com o tempo este número foi aumentando, dando aos utilizadores uma liberdade ainda maior na gestão do espaço no iPhone. Claro que facilmente estas pode m ser trazidas de volta para o iOS, bastando instalar novamente as apps, sempre via App Store.

Com o iOS 16, esta lista volta a ser atualizada, agora com novas apps que a Apple escolheu para poderem ser removidas. Desta vez, e com esta nova versão, vão passar a poder remover a app Encontrar, Saúde e Relógio.

No que diz respeito à app Encontrar, excluir não desativa os recursos internos, como o Encontrar amigos. Uma mensagem alerta o utilizador de que quaisquer pessoas, dispositivos ou itens associados ao seu ID Apple ainda estarão lá após a app e que os utilizadores ainda podem gerir essas opções nas Configurações.

No entanto, e como é esperado, o iOS e o utilizador deixam de poder localizar outros dispositivos e acessórios, como os AirTag sem ter a app instalada. Tal como acontecia antes, as apps podem ser trazidas de volta com a sua instalação através da App Store.

Com esta novidade, ficam a faltar apenas algumas apps nativas da Apple que não podem ser removidas. Assim, o iPhone fica com as apps Telefone, Safari, Mensagens e App Store que continuam a ser permanentes e fixas, pelo menos até a Apple decidir que também estas podem ser desinstaladas.