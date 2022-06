Tal como aconteceu com a versão anterior, o Windows 11 é um sistema que está em constante atualização e que recebe frequentemente novidades. A Microsoft procura melhorar a sua oferta e dar aos utilizadores o que estes precisam e procuram.

Isso volta agora a ser visto, com uma novidade que está a ser testada de forma discreta e longe do olhar dos utilizadores. Como foi descoberto, há novidades a caminho da pesquisa do Windows 11 e esta pode mudar novamente os widgets disponíveis.

Apesar do seu programa Insider com as builds dedicadas aos testes das novas versões, a Microsoft tem testes internos com o Windows 11. Procura experimentar e criar novidades para o seu sistema, que assim fica mais rico e mais completo.

Estas muitas vezes estão presentes nas builds que são lançadas, apesar de estarem escondidas e longe dos utilizadores. Ainda assim, com um pouco de investigação e as ferramentas certas, surgem para que possam ser testadas de forma antecipada.

Microsoft experimenting with a Search widget in the taskbar (Windows 11 Build 25136, feature SearchBoxLowerLeft, vivetool addconfig 37010913 2)

Foi precisamente isto que aconteceu agora, tendo sido revelada mais uma futura novidade do Windows 11. Esta estará associada à pesquisa do Windows 11 e chegará de forma totalmente diferente. Será também um substituto da pesquisa que existe agora junto do Menu Iniciar.

Este novo widget irá surgir num local onde a Microsoft tem colocado estes elementos no Windows 11. Falamos no canto inferior esquerdo da barra de tarefas, onde pode ser já encontrando o widget associado à previsão do tempo e o acesso às restantes informações.

A Microsoft tinha anunciado que iria agora começar a trabalhar em novos widgets, dinâmicos e até de outras fontes. O que não revelou foi como o iria fazer e nem quais seriam os primeiros. Aparentemente a pesquisa foi a sua eleição.

Esta novidade vai abrir espaço para concentrar num único espaço todos os elementos que o utilizador poderá usar, bem longe do Menu Iniciar. Assim, e como pretendido, não irá causar ali confusão ou roubar espaço a outros elementos bem mais importantes.