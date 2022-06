Desde que o conceito dos smartphones foi apresentado que se entende que este deverá ser o futuro dos equipamentos. De forma simples os fabricantes criam propostas que alargam os ecrãs dos equipamentos e a sua área útil.

Este é um mercado em pleno crescimento e o ano de 2022 veio confirmar que este é um conceito cada vez mais forte e aceite. O primeiro trimestre deste ano mostrou isso mesmo e as vendas de smartphones dobráveis continua a crescer.

Os números são da DSCC, que avaliou o mercado dos smartphones dobráveis. Avaliou as propostas das diferentes marcas e a sua prestação junto do seu público, com uma adesão cada vez mais significativa e interessante.

Do que pode ser visto, o mercado continua a crescer e a mostrar que cada vez mais os utilizadores escolhem estas propostas. Os últimos meses revelaram que houve um crescimento de 571% face ao período homólogo.

De forma clara a Samsung está cada vez mais no topo das vendas dos smartphones dobráveis. Com um leque de oferta muito grande, a marca coreana continua a crescer, e tem já 74% de quota de mercado, mas com concorrência forte da Huawei.

A Huawei é uma das concorrentes diretas que também apostou forte neste segmento e tem lançado propostas interessantes, Com 20% de quota de mercado, tem no seu P50 Pocket o smartphone que mais tem atraído os utilizadores.

No caso da Samsung, é o Em termos práticos, é o Galaxy Z Flip3 que domina o mercado com 51% das vendas neste período. A seguir na lista encontramos o Galaxy Z Fold3, com elevadas expetativas para o próximo modelo, que irá voltar a mudar o mercado.

Estes são números interessantes e que mostram como o mercado está a reagir e a adaptar-se a estes novos smartphones dobráveis. O fator preço está cada vez a ser menos importante e isso tem cativado os utilizadores, que escolhem estas propostas da Samsung, Huawei e outras marcas.