Horror Tycoon, um susto de jogo

Para os fãs de jogos de estratégia que fujam um pouco daquilo que é mais corrente, eis que está prestes a chegar Horror Tycoon, um Tycoon bastante peculiar.

Como o nome indica, este jogo da Smidge Games junta estratégia, gestão e valentes cagaços... Venham ver.

A história dos videojogos encontra-se repleta de exemplos de Tycoons. Homenageando a tradição e legado deixado por jogos como RollerCoaster Tycoon, Transport Tycoon, Railroad Tycoon ou Zoo Tycoon entre outros, encontra-se em desenvolvimento um novo jogo que irá juntar-se à lista: Horror Tycoon.

Horror Tycoon já se encontra disponível no Steam em Acesso Antecipado

O nome não engana nem deixa espaço para dúvidas. Horror Tycoon é um jogo que, encontrando-se em desenvolvimento pelos Smidge Games, mistura estratégia e gestão duma forma um pouco peculiar. Horror Tycoon pretende simular o dia-a-dia numa diversão do tipo de "Casa do Terror" (que havia na antiga Feira Popular).

Segundo os seus responsáveis, Horror Tycoon apresenta-se como um misto de jogo Tycoon com Tower Defense, no qual as ideias mais macabras dos jogadores ganham vida para proporcionar aos visitantes da atração, os sustos das suas vidas. Os sustos e não só, pois muitos deles irão sucumbir à nossa Casa Assombrada e suas armadilhas.

Os pesadelos dos nossos clientes, serão como o adubo que permitirá ao nosso negócio florescer. Quanto melhores e mais sofisticados forem os sustos e as armadilhas que lhes propusermos, melhor será para o negócio e aumentará a reputação da nossa Casa Assombrada.

De forma a conseguir criar a melhor Casa Assombrada de sempre, o jogador vai ter ao seu dispor uma vasta lista de opções e acessórios. Dessa forma poderá dar largas à sua imaginação para desenhar e construir atrações que, de forma imaginativa, consigam provocar valentes sustos aos visitantes.

Alçapões, paredes falsas, passagens escondidas, personagens de filmes de terror, adereços sofisticados, efeitos de luzes, ... tudo isto estará disponível para a criação dos melhores e mais assustadores momentos.

Quanto mais e melhores sustos conseguirmos pregar na nossa Casa Assombrada, mais reputação ganha e quanto mais reputação ganhar, mais clientes sedentos de adrenalina. E isso tudo representa, mais dinheiro a entrar em caixa.

Horror Tycoon já está disponível no Steam, em acesso antecipado.