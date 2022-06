Apple irá lançar um motor de pesquisa? Os rumores estão de volta

Já não é de agora que a internet aposta que um dia a Apple irá lançar o seu próprio motor de pesquisa. Aliás, há mesmo quem refira que a Google paga milhões todos os anos à empresa de Cupertino para não avançar com este tipo de software. Apesar disso, a Apple nunca mostrou o seu interesse em confrontar a gigante Google nesta área. Mas os rumores estão agora de volta.

O especialista em comunicação, Robert Scoble, vem de novo a terreiro revelar supostas informações. Há datas de início das operações do motor de pesquisa Apple que este blogger americano revela.

Apple poderá criar um motor de pesquisa e fazer frente à Google?

A Apple quando em 2020 mudou a forma de pesquisar no iOS e iPadOS fez mexer o mercado online com uma suposta intenção de colocar a funcionar o seu próprio motor de pesquisa. Contudo, a empresa nada referiu sobre o assunto e não passou, novamente, de um rumor.

Agora, Robert Scoble acredita que a Apple irá revelar um novo motor de pesquisa web centrado no utilizador, semelhante ao do Google, mas está à espera de janeiro de 2023 para o fazer.

Segundo Scoble, estas novidades poderão ser já divulgadas pela Apple no seu evento WWDC 2022 que começará na próxima semana, no dia 6 de junho.

Scoble não dá mais detalhes no seu tópico do Twitter, mas disse ao TechRadar Pro que parte desta informação vem de conversas com fontes próximas. A outra parte, vem da sua dedução.

Mas qual a fiabilidade da informação deste evangelista?

Bom, não é certo que tenha fontes sempre seguras. Aliás, anteriormente, Scoble disse que a Apple lançaria o seu equipamento de Realidade Virtual "Apple Glass" na WWDC 2022 - e que viria com um "novo iPod". Esta afirmação também teve origem no Twitter, mas Scoble logo a seguir, com outro tweet, tentou voltar atrás com todas as suas afirmações à estratégia da Apple.

Agora, não é uma estratégia que não tenhamos já visto antes no caminho da Apple. No passado, a gigante de Cupertino fez isso com a substituição do serviço de mapas da Google. Com a chegada do iOS 6, os mapas nativos passaram a ser Apple e o Google Maps caiu.

Apesar dessa mudança não ter começado bem, hoje os mapas da Apple são de grande qualidade e, em vários aspetos, até melhores que os da Google.

Além disso, a Apple já dispõe de um motor de pesquisa que alimenta a Siri e o Spotlight. Por isso, não parece ser um esforço enorme para expandir isso para um serviço de pesquisa geral completo ao estilo Google.

Se a Apple lançar este motor de pesquisa geral para utilizadores, é provável que venha a perder muito dinheiro. Conforme foi noticiado anteriormente, a Google terá pago à Apple 15 mil milhões de dólares ao longo de 2021, de modo a permanecer como o motor de pesquisa nativo no iOS.

Se a informação for correta, este negócio em particular corresponde entre 15% e 20% dos lucros anuais da Apple de 2020. Claro, se a Google não pagar, como se falou na altura, a Microsoft poderia avançar com o Bing.