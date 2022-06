Sugestão: 5 bicicletas elétricas para mudar a forma como se desloca

As bicicletas elétricas são hoje uma opção para cada vez mais pessoas, principalmente para quem mora em grandes centros urbanos, para muitas das suas deslocações diárias, abdicando do carro ou transportes públicos. Mas também por quem gosta de passear, mas precisa de uma ajuda extra, principalmente para enfrentar as subidas que se multiplicam pelo país inteiro.

Conheça estas 5 sugestões.

GOGOBEST GF300

A GOGOBEST GF300 é uma bicicleta com bateria de 12,5Ah e tem 48V, demorando a carregar na totalidade em 5 a 6 horas. O motor tem uma potência de 1000W.

Para condução, o utilizador terá à sua disposição na GOGOBEST GF300 o modo 100% elétrico, o modo híbrido e um terceiro que funcionará só a pedal. Tem ainda um sistema de transmissão de 7 velocidades Shimano. Existe um painel frontal na bicicleta onde o poderá escolher estes modos e ter acesso a informações como nível da bateria e quilómetros percorridos, por exemplo.

A e-bike tem roda de 20″ e largura de 10 cm, é em liga de alumínio e suporta peso até 120 kg. De notar que a bicicleta pesa 32 kg e é resistente a água e poeiras, com certificado IPX6. Além disso, é dobrável para ser mais fácil de transportar e arrumar e ajustável tanto na altura do acento quanto do guiador.

A ebike GOGOBEST GF300 está disponível por 1199,99€, utilizando o código NAE9YY8 para um desconto de 150€. O envio é feito a partir da Europa, com entrega rápida e sem custos adicionais.

Bezior XF200

A Bezior XF200 é uma bicicleta de montanha é híbrida, que pode ser movida através dos pedais, mas também tem uma bateria elétrica que ajuda nas subidas e em terrenos mais difíceis.

A bateria da bicicleta elétrica é de 20Ah e tem 48V, demorando a carregar na totalidade cerca de 6 horas. O motor tem uma potência de 1000W. Com a ajuda do motor é possível atingir uma velocidade máxima de 40 km/h, sendo que numa utilização combinada, será possível fazer cerca de 130 km com carga na bateria. Apenas com o motor, poderá fazer cerca de 50 km. Permite subir subidas, com ajuda do motor de até 35º.

Existem três modos de condução: um modo 100% elétrico, o modo híbrido e um terceiro que funcionará só a pedal. Tem ainda um sistema de transmissão de 5 velocidades. Existe um painel frontal na bicicleta onde o poderá escolher estes modos e ter acesso a informações como nível da bateria e quilómetros percorridos, por exemplo.

A bicicleta elétrica tem roda de 20″ e largura de 10 cm, é em liga de alumínio e suporta peso até 200 kg. É dobrável e pesa 27 kg.

A ebike de montanha Bezior XF200 está disponível nas cores preto e vermelho, preto e amarelo, preto e cinza, e ainda em preto e azul, por um preço promocional de 1299,99 €, utilizando o código NAE9YY8 para um desconto de 150€. Tem ainda uma oferta de luz de presença recarregável para bicicleta. O envio é gratuito, feito a partir da Europa (sem taxas adicionais) e com entrega de 2 a 6 dias.

GOGOBEST GF600

A GOGOBEST GF600 é uma e-bike com bateria de 13Ah e tem 48V, demorando a carregar na totalidade em 5 a 6 horas. O motor tem uma potência de 1000W. Com a ajuda do motor é possível atingir uma velocidade máxima de 40 km/h, sendo possível fazer cerca de 110 km no modo híbrido (em bateria serão cerca de 45km). Há que referir que tem uma limitação de velocidade máxima legal de 25km/h, ainda que o limitador possa ser desativado.

Para condução, o utilizador terá à sua disposição na GOGOBEST GF600 o modo 100% elétrico, o modo híbrido e um terceiro que funcionará só a pedal. Tem ainda um sistema de transmissão de 7 velocidades Shimano. Existe um painel frontal na bicicleta onde o poderá escolher estes modos e ter acesso a informações como nível da bateria e quilómetros percorridos, por exemplo.

A e-bike tem roda de 26″ e largura de 10 cm, é em liga de alumínio e suporta peso até 200 kg. De notar que a bicicleta pesa 28 kg e é resistente a água e poeiras, com certificado IP54.

A ebike GOGOBEST GF600 está disponível por 1329,99€, utilizando o código 5HJMPCWNB7K3 para obter 70€ de desconto. O envio é feito a partir de armazém europeu, com portes gratuitos e entrega rápida.

GOGOBEST GF700

A bicicleta GOGOBEST GF600 tem bateria de 17,5Ah e tem 48V, e o motor tem uma potência de 500W. A velocidade máxima está limitada aos 25km/h, ainda que o limitador possa ser desativado.

Tal como a anterior existe um modo 100% elétrico, o modo híbrido e um terceiro que funcionará só a pedal. Existe um painel frontal na bicicleta onde o poderá escolher estes modos e ter acesso a informações como nível da bateria e quilómetros percorridos, por exemplo.

A e-bike tem roda de 26″ e largura de 10 cm, é em liga de alumínio e suporta peso até 200 kg. A bicicleta pesa 31 kg e é resistente a água e poeiras, com certificado IP54.

A ebike GOGOBEST GF700 está disponível por 1399,99€, utilizando o código NAE9YY8 para um desconto de 150€.

Janobike E20

A Janobike E20 é uma bicicleta com bateria de 12,8Ah e tem 48V, demorando a carregar na totalidade em 6 a 7 horas. O motor tem uma potência de 1000W. Com a ajuda do motor é possível atingir uma velocidade máxima de 25 km/h (limite legal que pode ser desativado), sendo possível fazer cerca de 70 km no modo híbrido (em bateria serão cerca de 40km).

Para condução, o utilizador terá à sua disposição na Janobike E20 o modo 100% elétrico, o modo híbrido e um terceiro que funcionará só a pedal. Tem ainda um sistema de transmissão de 7 velocidades.

Existe um painel frontal na bicicleta onde o poderá escolher estes modos e ter acesso a informações como nível da bateria e quilómetros percorridos, por exemplo.

A e-bike tem roda de 20″ e largura de 10 cm, é em liga de alumínio e suporta peso até 200 kg. De notar que a bicicleta pesa 33,5 kg.

A ebike Janobike E20 está disponível por 1149,99€, utilizando o código de desconto NAE9YY8 de 150€. O envio é rápido e gratuito, feito a partir de armazém Europeu.

