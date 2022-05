Samsung Galaxy Z Flip4 e Z Fold4 surgem em imagens, mas não surpreendem

A Samsung terá em breve os seus novos smartphones dobráveis prontos a serem apresentados ao mundo. Falamos dos Galaxy Z Fold4 e Galaxy Z Flip4, dos quais já foram surgindo vários rumores. O modelo em concha deverá chegar ao mercado com um preço a rondar os 1000 €, com tudo o que de melhor a tecnologia móvel tem para oferecer atualmente.

No entanto, o seu design, face ao modelo anterior, não parece trazer novidades e o mesmo acontece com a versão do Z Fold4. Veja as imagens.

Esta semana os smartphones dobráveis da Samsung têm estado nos holofotes dos leakers com renderizações divulgadas que revelam muito do que o mercado pode esperar neste final do verão.

Primeiro foi a vez do Samsung Galaxy Z Fold4, que indiciava desde logo que este ano as mudanças não seriam significativas face ao modelo do ano passado. Pela informação divulgada, este novo smartphone virá com ecrã exterior de 6,2" e ecrã dobrável de 7,6".

Aqui a novidade surge mais ao nível das câmaras que se assemelha ao Galaxy S22 Ultra. Quanto às câmaras de selfies, o ecrã interno irá manter a câmara sob o ecrã e o ecrã externo será perfurado por outra câmara. Tal como pudemos testar com a versão do Galaxy Z Fold3 a câmara sob o ecrã será apenas útil para chamadas de vídeo, dada a sua fraca qualidade. Esperemos que a versão deste ano venha relamente melhorada.

Estas renderizações parecem confirmar que, realmente, a Samsung não vai dotar o próximo dobrável de uma S Pen integrada, uma vez que não existem evidências de um slot para a caneta. Esta era uma notícia que já tinha sido avançada há semanas atrás, acabando com a esperança deste smartphone se tornar na máquina mais produtiva do mercado.

Samsung Galaxy Z Flip4 em imagens e mais alguns rumores

O modelo Fold, pelas imagens divulgadas, ainda que muito semelhante ao anterior, terá uma atualização do design ao nível das câmaras. No entanto, a versão Z Flip4, segundo as imagens, deverá manter-se fiel ao modelo 3. Isto para o consumidor poderá ser uma desilusão, ainda que as especificações venham a ser melhoradas.

Teremos então um smartphone com duas cores na sua parte externa, com um pequeno ecrã para notificações e as câmaras principais. No interior haverá ecrã dobrável com 6,7" e câmara de selfies ao centro.

Além do processador que será atualizado, sabe-se também que a bateria irá ter um aumento significativo da sua capacidade. O modelo Flip3 conta com 3300 mAh e, segundo o leaker Ice universe, o novo modelo contará com 3700 mAh. O modelo Fold não terá alterações.

O lançamento destes smartphones dobráveis deverá acontecer entre os meses de agosto e setembro, sendo que as previsões dão como certo o início do mês de agosto, tal como aconteceu no ano passado.