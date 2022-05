Chips mais caros? TSMC pode começar a cobrar mais 9% aos clientes em 2023

Uma vez que há cada vez mais tecnologia à nossa volta, a indústria eletrónica não tem tido mãos a medir com tantos pedidos para vários produtos diferentes. A pandemia da COVID-19 veio mostrar que este é um setor de extrema importância e que, sem ele, muitos setores, trabalhos e atividades podem ficar completamente parados ou pelo menos limitados.

No entanto, alguns rumores dão conta de que o mercado dos chips eletrónicos poderá encarecer em breve. E alguns analistas concluíram agora que a gigante TSMC poderá aumentar o preço dos seus produtos aos clientes entre 5% a 9% no próximo ano de 2023.

TSMC poderá encarecer os seus chips aos clientes

A Taiwan Semiconductor Manufacturing Company é a mais importante e uma das principais fundições em todo o mundo. As mais poderosas marcas do segmento tecnológico, como a Apple, Intel, AMD e Nvidia, são clientes da fabricante taiwanesa, no entanto estas e outras podem deparar-se com algumas alterações menos agradáveis em breve.

Segundo as previsões realizadas por alguns analistas do site DigiTimes, a TSMC poderá rever os custos e aumentar o preço dos seus chips para valores 5% a 9% mais caros durante o próximo ano de 2023.

Esta já não seria a primeira vez que a empresa, sendo que durante a situação preocupante na rede de fornecimento de chips, a TSMC aumentou entre 10% e 20% os valores que pratica aos seus clientes. Como tal, os analistas acreditam que este novo aumento poderá ajudar a taiwanesa a crescer 30% nas suas receitas até ao final do ano fiscal, o qual termina no dia 31 de março de 2023.

Por outro lado, os especialistas também acreditam que as receitas da fabricante de Taiwan possam beneficiar com as decisões políticas internacionais e as decisões do governo dos EUA. Ou seja, caso o país de Biden agrave as sanções aplicadas às fabricantes chinesas, como a SMIC e a Hua Hong Semiconductor, muitos dos clientes dessas podem migrar para a TSMC.

