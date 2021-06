Quase 90% não concordam com o desbloqueio do TikTok e WeChat nos EUA

Recentemente ficámos a saber que o bloqueio ordenado por Donald Trump às apps chinesas TikTok e WeChat nos EUA, foi revertido por ordem do atual presidente Joe Biden.

Neste sentido, aproveitámos o momento para questionar os leitores sobre se concordavam, ou não, com o desbloqueio destas plataformas no país. E parece que a esmagadora maioria não concorda. Vamos conhecer todos os resultados.

Concorda com o desbloqueio das apps chinesas nos EUA?

Finalizada a questão da passada semana, segue então agora a divulgação de todos os resultados através da análise das 5.334 respostas obtidas.

Através da análise quantitativa dos resultados, verifica-se que a esmagadora maioria dos leitores, com 89% dos votos, não concorda com o desbloqueio das apps chinesas TikTok e WeChat nos EUA (4.739 votos).

Por sua vez, apenas 11% dos participantes respondeu que concorda com este desbloqueio por parte do atual presidente norte-americano Joe Biden (595 votos).

Resultados em gráfico

Para uma melhor perceção visual, segue então o gráfico com os resultados:

Relembramos que em agosto do ano passado, Donald Trump, presidente dos Estados Unidos da altura, decidiu banir as plataformas chinesas TikTok e WeChat do país. No entanto, recentemente o atual presidente Joe Biden reverteu essas ordens e anulou o bloqueio dessas mesmas aplicações. Mas esta decisão gerou várias opiniões distintas.

Mas se não respondeu à nossa questão, diga-nos então agora se concorda ou não com o desbloqueio das apps chinesas TikTok e WeChat nos Estados Unidos.

