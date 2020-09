As apps móveis são hoje parte da nossa vida. Através do smartphone ou do tablet gerimos as nossas tarefas diárias, tiramos as nossas fotos, conversamos com amigos e tratamos de negócios… Estas são algumas das milhares de tarefas à disposição de cada um de nós.

Seja para Android ou para iOS, hoje deixamos sugestão de 5 apps que foram lançadas recentemente para alguma das plataformas móveis ou que receberam alguma atualização importante.

5 novas apps para Android e iOS

Bazaart: Editor de Fotos e Design Gráfico

Bazaart é uma das mais populares apps para iOS para edição de imagem. Recentemente, esta completa aplicação chegou ao universo Android.

Este editor foca-se essencialmente nas colagens que permite criar imagens absolutamente fantásticas a partir de uma foto.

REFACE: face swap videos

A app REFACE foi recentemente atualizada e é uma das mais divertidas para brincar com o gifs e vídeos. De uma forma muito bem feita, é possível pegar em celebridades ou personagens de filmes e alterar-lhes o rosto, para o seu. Irá assim criar imagens divertidas para partilhar com os seus amigos.

STAYAWAY COVID

Já aqui falámos diversas vezes sobre a nova app nacional STAYAWAY COVID e até alertámos para a existência de uma app espanhola com nome semelhante, que não deve instalar no seu smartphone.

A app STAYAWAY COVID tem como objetivo auxiliar o país no rastreio da COVID-19. A aplicação permite, de forma simples e segura, que cada um de nós seja informado sobre exposições de risco à doença, através da monitorização de contactos recentes.

A aplicação é de utilização voluntária e gratuita e, em momento algum, tem acesso à sua identidade ou dados pessoais.

Badoo: conversas e encontros

Para quem procura um novo amor ou simplesmente uma boa conversa, a app Badoo pode ser uma ótima ajuda. Trata-se de uma aplicação de conversas e encontros que garante que as ligações são verdadeiras, visto que muitas destas apps de encontros utilizam bots apenas para captar dados dos utilizadores.

Poderá conhecer pessoas que estejam na sua área geográfica, o que será ideal para marcar um primeiro encontro fisicamente.

Homepage: Badoo

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,5 [iOS]/ 4,1 [Android] Estrelas

Too Good To Go – Combate o desperdício alimentar

Mais do que uma simples app, a Too Good To Go é um movimento de milhões de Waste Warriors que evita, todos os dias, que comida de qualidade acabe no lixo.

A app é gratuita e, com ela, poderá “salvar” comida de estabelecimentos ao pé de si, como restaurantes, hotéis, pastelarias, supermercados… tudo a preços reduzidos.