HDC 2020 – A Huawei tem muitas novidades para apresentar para alargar o seu ecossistema

Os próximos dias vão ser focados na Huawei e no que a marca tem para trazer ao mercado. Com a HDC 2020 a decorrer, a marca tem preparados vários momentos chave para mostrar as suas novidades e tudo o que tem preparado para o futuro.

Depois de conhecermos já a nova EMUI 11 e o que esta traz, é hora de conhecer muito mais! A Huawei tem novos produtos para revelar ao mundo e este é o momento de os conhecer. Acompanhe aqui todas as novidades que vão surgir.

Desde o início do dia de hoje que a Huawei tem a sua HDC a decorrer. A marca quer fazer deste seu evento (virtual) a sua montra, onde revelará as muitas novidades e o que tem preparado para o futuro.

Depois de uma keynote onde foram feitas revelações importantes, como a EMUI 11 e o HarmonyOS 2.0, é hora de se conhecer mais. Espera-se que no evento que agora se inicia surjam novos dispositivos.

O foco e as imagens que a marca foi apresentado mostram ainda pouco, mas prometem muito. Claro que os leaks revelaram algumas das possíveis novidades. Assim, é hora de conhecer tudo o que a Huawei tem para apresentar ao mundo.

Acompanhe este evento aqui no Pplware e deixe nos comentários o que mais se destacou nesta apresentação que promete muito.