Alerta: Outra App com o nome STAYAWAY está a “enganar” os portugueses

O desenvolvimento da app STAYAWAY COVID teve em conta múltiplas situações e cenários. O nome em inglês manteve-se desde o processo de desenvolvimento, mas segundo informações, muitos portugueses estão a instalar a app errada. Trata-se de uma app espanhola com o nome STAYWAY e que tem um propósito semelhante à portuguesa, segundo a descrição.

Veja já se tem a app correta instalada, ou seja, a app STAYAWAY COVID portuguesa.

É verdade que o nome, em inglês, da app portuguesa já foi alvo de algumas críticas. No entanto, o que não se estava à espera, é da existência uma app espanhola com o mesmo nome. De acordo com a descrição, a app tem um objetivo semelhante à app portuguesa, mas é INÚTIL para os portugueses. Se tiverem esta app instalada devem removê-la, instalando a app correta. De referir que esta app está disponível na loja oficial de aplicações para Android.

Interface da app ESPANHOLA STAYAWAY! Remova-a, é INÚTIL

App portuguesa STAYAWAY COVID já foi descarrega 700 mil vezes

A app portuguesa STAYAWAY COVID, cuja instalação é voluntária, permite identificar, de forma rápida e anónima e através da proximidade física, as redes de contágio por Covid-19. Depois informa os utilizadores que estiveram, nos últimos 14 dias, no mesmo espaço de alguém infetado com o novo coronavírus.

A app STAYAWAY COVID já foi descarregada por 700 mil portugueses e tem a interface apresentada nas imagens seguintes. Como já referimos, esta app não ajuda a curar da COVID-19, não deteta casos positivos nem identifica os seus contactos do telefone. Esta app serve para ajudar a DGS a identificar mais rapidamente as cadeias de contágio, podendo assim os contactos, que estiveram perto de um infetado, ser notificados.

De relembrar que…

A app STAYAWAY COVID é segura

Não são usadas informações do GPS

A app é de instalação voluntária

Não são identificados contactos, ou seja, as tags da app são completamente anónimas

Não há registo que a app tenha influência negativa na autonomia da bateria

A pessoa que está infetada pode decidir se quer alertar ou não outros utilizadores

Não é preciso qualquer tipo de registo

