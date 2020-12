O Spotify tem melhorado algumas áreas mais dedicadas ao que o utilizador personaliza, como as Stories, por exemplo. Assim, a última alteração leva ao utilizador a capacidade deste atribuir às suas listas de músicas uma imagem de capa.

Esta opção está disponível na última versão da app mobile quer para Android, quer para iOS.

Independentemente do utilizador ter ou não uma assinatura do Spotify Premium, agora poderá criar listas de reprodução na aplicação e fazer upload da capa personalizada para essa lista de reprodução diretamente do seu telefone.

Conforme já havíamos mostrado, anteriormente, esta funcionalidade estava disponível apenas na aplicação Spotify no Windows e Mac. Então, com esta novidade, o processo torna-se mais simples e sempre à mão.

Como personalizar uma lista com a nossa capa

Para aplicar uma imagem personalizada à sua lista de reprodução do Spotify, basta abrir a no menu de rodapé a opção Sua Biblioteca. Depois, clique em Criar playlist, dê o nome à sua lista e clique no botão Criar.

Agora, com a lista vazia, terá um menu flutuante (três pontos). Clica nesses 3 pontos e aparecerá a opção Editar. A partir daqui é procurar uma imagem e depois basta adicionar essa imagem à lista. Seguem-se os processos de rechear a lista com as suas músicas e até pode dar um toque com uma descrição elaborada da lista.

O vídeo abaixo mostra como devem proceder e… tudo fica ao cargo do bom gosto.



O Spotify tem um guia completo e detalhado sobre como tudo isso funciona aqui. A funcionalidade agora está disponível para todos os utilizadores de Android e iOS a partir da atualização que começou a ser distribuída hoje dia 9 de dezembro.

Seguramente que as suas listas de natal terão outro look e ao partilhar as pessoas vão gostar desta novidade. Boas partilhas!

