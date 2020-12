As redes sociais e os serviços de mensagens rápidas são hoje em dia uma das melhores e maiores montras para comunicarmos com os nossos amigos. Tudo é apresentado de forma bem direta e visível, sem termos de usar os (saudosos) métodos de comunicação.

Dada esta importância no contexto atual, e até como uma ajuda para ultrapassar o isolamento, são uma presença obrigatória em qualquer smartphone. A Huawei sabe desta necessidade e por isso a AppGallery tem um leque já muito apetecível de apps desta área.

Redes sociais não podem faltar num smartphone Huawei

Ao longo dos anos as redes sociais têm ganho um papel de destaque importante na Internet e nos utilizadores. São uma porta para o mundo privado e revelam tudo o que queremos mostrar aos nossos amigos. Nesta área a Huawei AppGallery tem algumas propostas interessantes.

Como sabemos que as redes tradicionais estão a cair em desuso junto dos mais novos, parece-nos interessante a presença do TikTok na Huawei AppGallery. O Tinder, mesmo sendo uma proposta mais virada para os adultos, não deixa de ter aqui também uma presença muito importante.

Na Huawei AppGallery encontra a forma de trocar mensagens

Mas como nem tudo são redes sociais, importa também ter as melhores apps de mensagens. Aqui a segurança deverá ser um fator decisivo e que pese na escolha do utilizador. As propostas presentes garantem isso, com extras relevantes.

Se todos sabem o controlo que algumas apps têm e os falsos pressupostos de segurança que apregoam, estas duas alternativas (Telegram e Snapchat) misturam a proteção das conversas, ao mesmo tempo que garantem funções extra muito apelativas.

Claro que há sempre uma forma de ter as apps mais desejadas, recorrendo à Huawei AppGallery, ao Petal Search e ao que este oferece. É assim simples ter num smartphone Huawei as aplicações essenciais e as que necessita para retirar destes o máximo.