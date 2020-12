Esta noite de Natal foi, certamente, diferente de todos os que já viveu anteriormente. Mas apesar de tudo, os afetos e os presentes, em frente a uma mesa recheada, foram partilhados. Se recebeu um smartphone Huawei com acesso às apps através dos serviços Huawei AppGallery e Petal Search, temos sugestões de apps para si.

Além disso, ainda damos dicas para tirar mais proveito destes dois serviços.

A Huawei AppGallery tem recebido este ano toda a atenção nos novos smartphones da Huawei. A loja de apps da Huawei continua a crescer e tem hoje uma oferta alargada de apps, nomeadamente apps nacionais como MB WAY, OLX, SIC Notícias ou SAPO… As mais populares como TikTok, Office da Microsoft, Bing ou Telegram também estão disponíveis.

No entanto, caso haja alguma app que procura e não encontra na Huawei AppGallery, poderá sempre recorrer ao serviço de pesquisa avançado Petal Search. Este serviço além de muitos outros resultados relacionados, indica-lhe os sítios mais seguros para fazer download das aplicações fora da loja de apps.

Veja como usar:

As apps de serviços bancários disponíveis na Huawei AppGallery

Algumas das apps essenciais que não deve faltar num smartphone são as apps associadas aos serviços bancários. Hoje a AppGallery já disponibiliza aplicações associadas à maioria das instituições mais populares em Portugal. Na lista seguinte poderá aceder aos links diretos para fazer download da app do seu banco.

Millenium – download

Moey – download

Caixa Direta – download

Novo Banco – download

Crédito Agrícola – download

Bankinter Portugal – download

ActivoBank – download

Um outro serviço associado é o do serviço MB WAY, ideal para pagamentos em supermercados ou outras lojas, para dividir contas com amigos ou familiares ou mesmo para fazer transferências. Além disso, uma outra possibilidade é a criação de cartões de crédito virtuais e seguros, ou até para levantar dinheiro de uma caixa Multibanco sem necessidade de utilizar o cartão.

Redes sociais e outras apps de comunicação

No caso deste segmento, existem várias apps populares que podem ser instaladas diretamente da loja de apps da Huawei, mas outras terão então que ser encontradas pelo Petal Search. Aqui, serão encaminhados ou para a página oficial do serviço, como é o caso do WhatsApp, ou para uma loja alternativa, como é por exemplo o caso do Messenger.

Zoom – download

WhatsApp – download

Facebook – download

Messenger – download através do Petal Search

LinkedIn – download através do Petal Search

TikTok – download

Twitter – download através do Petal Search

Telegram – download

Apps de navegação

Sem dúvida que, para tirar partido de todo o ecossistema da Huawei, sugerimos a nova app de navegação Petal Maps (download aqui). Trata-se de um serviço de mapas com funcionalidades bastante intuitivas e sem extras desnecessários para muitos utilizadores.

No entanto, poderá optar ainda por alguma alternativa que já esteja habituado a utilizar.

Petal Maps – Download

TomTom GO Navigation – Download

HERE WeGoDownload

MAPS.MEDownload

Waze – download através do Petal Search

E uma vez que estamos na estrada, porque não encontrar combustível ao melhor preço? A app Preço de gasolina – Fuel Flash está também disponível na AppGallery da Huawei.

Entretenimento

A Huawei tem o seu serviço de música próprio, o Huawei Music, que tem uma enorme biblioteca de músicas. Mas é claro que poderá optar por outros serviços, incluindo aqueles que já utiliza no seu smartphone antigo…

Huawei Music – Download

Deezer – Download

MyTune Radio App – Download

Spotify – download através do Petal Search

Se prefere TV… então também temos sugestões:

Meo Go – Download

Vodafone TV – Download

NOS TV – Download

TVI Player – Download

RTP Play – Download

Sic Notícias – Download

Netflix – download através do Petal Search

Poderá encontrar aqui mais sugestões de apps disponíveis para download através da Huawei AppGallery.