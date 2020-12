NASA anuncia sucesso de teletransportação quântica

Há uns anos, pensar em teletransportação era uma utopia. De facto, com o evoluir da tecnologia, como lhe mostramos diariamente, há determinadas coisas que vão começando a ser viáveis, realizáveis, pela investigação por detrás e a vontade dos cientistas em fazer acontecer.

Em 2020, a NASA atinge a teletransportação quântica sustentada a longa distância.

Um passo mais perto da Internet quântica

Parece mentira, mas a Internet quântica está um pouco mais perto de se tornar realidade. Isto, por um avanço significativo desenvolvido pela NASA. Aliás, a equipa de investigadores engloba mentes da Caltech, do Department of Energy do Fermilab, da AT&T, da Harvard University, do Jet Propulsion Lab da NASA e da University of Calgary.

Conforme foi partilhado, a equipa conseguiu teletransportar qubits de fotões. Mais, conseguiu que atravessassem aproximadamente 27 milhas (cerca de 43,4523 quilómetros) de cabo de fibra ótica.

Apesar de tentativas anteriores, esta novidade distingue-se por ser a primeira vez que o teletransporte de informação quântica é possível numa distância tão longa.

Então, a experiência foi realizada utilizando equipamento compatível com a infraestrutura de telecomunicações que já existe, bem como com tecnologias quânticas emergentes. Aliás, a ser possível e de acordo com os investigadores, esta tentativa poderia ser o espoletar de uma base realista de uma Internet quântica de alta fiabilidade.

Teletransportação quântica poderá espoletar uma nova Era da comunicação

Conforme foi publicado no jornal PRX Quantum, os cientistas conseguiram enviar qubits – que funcionam através da substituição de bits tradicionais por bits quânticos -, através de aproximadamente 27 milhas de cabo de fibra ótica.

Para além disso, os investigadores tiveram oportunidade de experimentar duas redes separadas, atingindo uma fiabilidade superior a 90 por cento. Mais, afirmam que este evento irá espoletar uma nova Era da comunicação. Isto, se o sucesso for utilizado para desenvolver um serviço de Internet quântica que poderá, por sua vez, revolucionar o armazenamento de dados e de computação.

Estamos muito entusiasmados por poder passar à fase seguinte, utilizando o know-how e as tecnologias deste trabalho para implantação de redes quânticas.

Revelou Panagiotis Spentzouris, chefe do Programa de Ciência Quântica no Fermilab.

Apesar deste teletransporte quântico de rede ter sido fruto de muito trabalho e persistência, ainda estão pela frente longos períodos de trabalho de Investigação e Desenvolvimento.

Leia também: