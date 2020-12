Estes são os filmes e séries que vão estrear na Netflix em janeiro de 2021

O ano de 2020 está quase a terminar e todos desejamos que leve com ele o flagelo humanitário provocado pela pandemia da COVID-19. Um novo ano vai começar e nada melhor que o receber com um belo serão na Netflix com conteúdos acabadinhos de chegar.

Desta forma hoje deixamos os filmes e séries que vão estrear na Netflix em janeiro de 2021.

Filmes e séries que vão estrear na Netflix em janeiro de 2021

Dia 1 – Cobra Kai T3

Décadas após a competição que lhes mudou a vida, a rivalidade entre Johnny e Daniel está de regresso neste sequela dos filmes “Momento da Verdade”.

Esta é uma série Netflix e a terceira temporada estreia dia 1 de janeiro.

Cobra Kai

Dia 1 – Guia Headspace para a meditação

Com uma abordagem gentil aos benefícios da meditação e recurso a animação, Headspace oferece então técnicas e sessões guiadas para os primeiros passos nesta prática.

Assim, se é uma pessoa mais ansiosa e o seu trabalho lhe provoca stress, poderá então começar a ver esta série Netflix a partir do primeiro dia de janeiro.

Guia Headspace para a meditação

Dia 7 – Pieces of a Woman

Um parto caseiro dramático deixa uma mulher a lidar sozinha com o profundo rescaldo emocional, separada do parceiro e da família por um abismo de dor.

Este é um filme original Netflix com estreia marcada para dia 7 de janeiro,

Pieces of a Woman

Dia 8 – Lupin

Inspirado pelas aventuras de Arsène Lupin, o ladrão de casaca Assane Diop está decidido a vingar o pai por uma injustiça acometida por uma família abastada.

Esta nova série Netflix vai então estrear dia 8 de janeiro.

Lupin

Dia 15 – Desencantamento Parte 3

A série animada Desencantamento está de regresso à Netflix. Se já acompanha esta série, então esperam-lhe novos episódios com muitas e novas aventuras da princesa Bean. Mas se nunca viu, deixamos aqui o convite pois é um conteúdo bastante animado!

A terceira parte de Desencantamento vai estrear no dia 15 de janeiro.

Desencantamento

Dia 15 – Pai em Dobro

Uma adolescente de 18 anos, que viveu numa comunidade hippie toda a sua vida, aproveita a ausência da mãe para fugir para o mundo real e, por conseguinte, encontrar o seu pai biológico.

Pai em Dobro é um filme original Netflix com estreia marcada para o dia 15 de janeiro.

Pai em Dobro

Dia 21 – Riverdale T5

Riverdale é uma das séries Netflix mais antigas da plataforma, e agora vai estrear a quinta temporada já no dia 21 de janeiro. Não perca então as aventuras de Archie, Veronica, Betty e outros amigos.

Riverdale

Dia 22 – FATE: The Winx Saga

Um grupo de fadas aprende a dominar os seus poderes mágicos enquanto lida com o amor, as rivalidades e ainda com os monstros que ameaçam a sua existência.

Esta nova série Netflix vai então estrear a 22 de janeiro.

FATE: The Winx Saga

Dia 26 – Snowpiercer T2

A Terra congelou, e os últimos sobreviventes lutam para coexistir no delicado equilíbrio da vida a bordo de um comboio gigantesco, que circunda continuamente no mundo.

A segunda temporada desta série estreia dia 26 do próximo mês.

Snowpiercer

Dia 29 – A Grande Escavação

Este filme conta a história de uma viúva abastada que contrata um arqueólogo amador para escavar montículos funerários da sua propriedade, mas ambos fazem uma descoberta histórica…

Pode ver este original Netflix no dia 29 de janeiro.

A Grande Escavação

Qual destes filmes e séries Netflix vai ver?