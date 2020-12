Mesmo com os smartphones a terem cada vez mais espaço de armazenamento, é normal o uso de um cartão SD para guardar dados. Assim, é garantido que o espaço disponível é aumentado e usado de forma mais útil nas diferentes aplicações.

É sabido que nem todas a apps têm a capacidade de usar este armazenamento externo, mas nos casos em que é possível, é de aproveitar esta capacidade. O Telegram tem a possibilidade de armazenar os seus dados e é extremamente simples de ativar, veja como o fazer.

Uma novidade importante para o Telegram

O Telegram tem sido a app de eleição para muitos utilizadores. Decidiram trocar o WhatsApp ou outra proposta por este serviço de mensagens, que garante a segurança dos dados, ao mesmo tempo que permite ter todas as funcionalidades de comunicação necessárias.

Claro que há funcionalidades que têm sido adicionadas, e que tornam o Telegram ainda mais interessante, em especial no Android. A mais recente adição trouxe algo que era pedido há algum tempo. Já é possível usar um cartão SD para armazenar os dados deste serviço.

Mudar o local onde armazenar de dados

Para ativar esta funcionalidade, devem começar por abrir as definições do Telegram. Estas estão acessíveis no menu principal do Telegram. Uma vez dentro desta área, devem escolher a opção Dados e Armazenamento, que fica na zona Configurações.

O passo seguinte leva o utilizador a alterar a definição do Caminho de Armazenamento. É aqui que vão encontrar o cartão SD que estiver a ligado e a funcionar no smartphone Android. O nome não deverá ser sugestivo para ser identificado, mas é simples.

Telegram: Já pode usar um cartão SD no Android

O mais simples, e na primeira utilização, é usar a opção que não estiver selecionada. Esta será certamente a associada ao cartão de armazenamento, sendo a restante associada ao armazenamento do Android. Assim, só precisam de alterar a ordem da seleção.

É desta forma simples e rápida que libertam espaço num smartphone Android. Basta mover todos os conteúdos recebidos no Telegram para o cartão SD e para o armazenamento externo, sem qualquer complicação, agora que é finalmente suportado.

