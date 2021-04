O espaço de armazenamento num smartphone é cada vez mais um fator importante. A sua capacidade pesa já muito no momento da escolha de um novo modelo, sendo a seleção feita pelos que maior volume apresentam aos utilizadores.

É lógica esta escolha, com tudo o que os smartphones hoje oferecem. O resultado tem sido um crescimento, mas o que é visto agora é que o iPhone tem em média mais 45 GB de armazenamento do que o Android oferece nesta área.

Com hardware cada vez mais capaz, os smartphones tendem a precisar de mais armazenamento. Cientes desta necessidade as marcas tendem a apresentar propostas como o 1 TB que a Samsung estreou com o S10 Plus em 2019. A Apple, no entanto, mantém o iPhone com os 512 GB como máximo.

É neste cenário que se ultrapassou no final de 2020 a média de 100 GB de armazenamento nos smartphones. Apesar deste valor, a distribuição iOS e Android não é igual. Assim, e no final de 2020 tínhamos média 140,9 GB no iOS contra 95,7 GB no Android, com um crescimento anual de 5,6% e 20,5%, respetivamente.

O gráfico apresentado revela o histórico de diferença entre estas 2 plataformas ao longo dos anos. A Apple tem estado mais estagnada no crescimento, que tem sido claramente dominado pelo Android, A diferença entre as plataformas está a ser reduzida e é agora de 45,2 GB em média.

A informação apresentada mostrou que a escolha de capacidades maiores é mais elevada no ecossistema da Apple. No final de 2020 a percentagem de utilizadores do iPhone com smartphones com capacidades maiores (256 GB ou mais) era de 21,5%, No Android este valor era de apenas 7,5%.

Esta diferença de valores entre o iOS e o Android terá vários fatores associados. O mais lógico, e mais vezes usado é mesmo a diferença nas propostas das plataformas. Ao mesmo tempo, a muito maior oferta do universo Android leva a que sejam preferidos smartphones com menores capacidades.

Com a memória e o armazenamento a estar cada vez mais barato, esperava-se que este cenário fosse alterado. Ainda assim, o crescimento tem sido lento não deverá mudar este ano. Os 100 GB estão ultrapassados e isso parece representar uma barreira que deverá demorar muito a ser ultrapassada.