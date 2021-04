Dica: Conheça 3 formas de controlar o brilho do ecrã no Windows 10

Com todo o tempo que temos passado no computador, fruto da pandemia, temos de adaptar o Windows 10 às nossas necessidades. Para além de ter toda a envolvência preparada, com o monitor na altura certa, o teclado e o rato à distância certa, há ainda que ajustar outros elementos.

Um deles é o brilho do ecrã, que assim prepara este elemento para não cansar o utilizador. Não é uma configuração complicada e é quase obrigatório que seja feita. Veja assim como pode controlar o brilho do ecrã no Windows 10 de forma simples.

Mesmo que seja colocado em automático, o Windows 10 pode necessitar de alguma ajuda. O controlar do brilho do ecrã ajuda os utilizadores a garantir uma proteção da sua vista. Além disso, ajudar a que seja visto de forma melhor o próprio conteúdo do ecrã.

Basta abrir a área de notificações

A primeira forma de controlar o brilho do ecrã é também de todas a mais simples. Presente na área de notificação do Windows 10, encontram aqui uma ajuda simples para aumentar ou diminuir este componente do sistema.

Após abrirem esta área, encontram na zona inferior uma barra onde podem controlar o brilho do ecrã. Podem usar o rato para controlar ou, se preferirem, clicar e depois usar o teclado para aumentar ou diminuir o brilho.

Controle o brilho nas Definições

Se preferirem, podem usar uma alternativa um pouco mais complexa, mas que permite um maior controlo do utilizador. Esta está numa área bem definida e que alberga muitas mais opções do próprio Windows 10.

Abram assim as Definições do Windows 10 e depois escolham a opção Sistema. Ao acederem ao separador ecrã vão encontrar no topo a opção para controlarem o brilho do ecrã. Movam a barra e definam assim o brilho que querem usar.

Há outra forma simples no Windows 10

Por fim, a Microsoft deu ao Windows 10 mais uma opção para controlar o brilho do ecrã do PC onde corre. Esta é de todas a mais rebuscada, mas é igualmente eficiente para dar ao utilizador o controlo total.

Novamente na app de Definições do Windows 10, devem escolher a opção Facilidade de acesso e depois o separador ecrã. Desçam até meio desta área e encontram a opção Tornar tudo mais claro. Aqui têm novamente a barra de controlo do brilho do ecrã.

Com estas formas de controlar o brilho do ecrã, não existe desculpa para o afinar. Devem tornar este elemento adaptado para conseguirem assim uma utilização melhor e com uma melhor qualidade.