Mercado dos smartphones poderá receber 1,38 mil milhões de unidades, o mais alto desde 2015

Com a pandemia, o ano de 2020 para muitas empresas do mercado dos smartphones traduziu-se num abrandar de fabrico e de exportações. Igualmente, para várias marcas, as vendas foram abaixo das expectativas. Assim, segundo a IDC, 2021 poderá bater o recorde de unidades colocadas no mercado desde 2015.

As expectativas estão elevadas e espera-se que possam ser colocadas no mercado cerca de 1,38 mil milhões de unidades.

Mercado vai receber smartphones e número recorde

Todas as empresas estão a querer compensar um ano terrível de pandemia e parece haver uma expectativa altíssima que os clientes possam trocar ou adquirir novos smartphones. Assim, neste segmento, para o mercado global, a IDC prevê um recorde de 1,38 mil milhões de smartphones a serem disponibilizados para os clientes.

Este valor traduz-se num crescimento de 7,7% quando comparado com 2020. Além disso, prevê-se que o incremento do mercado continue a crescer em 2022 com um aumento, face a 2021 em 3,8%. Por trás deste forte impulso está o 5G e os produtos que vão ser lançados para a nova vertente de comunicação móvel.

Com os países a implementar a rede 5G, os produtos obrigatoriamente adaptam-se e são criadas novas necessidades. Por essa razão há cada vez mais marcas a lançar os dispositivos prontos para o 5G.

É hora dos smartphones 5G

As exportações de smartphones com capacidade de 5G deverão ter percentagens de crescimento de três dígitos em 2021 em quase todas as regiões, com exceção da China. A China terá uma quota de mercado de quase 50% da produção e exportação de smartphones 5G em 2021, seguida pelos EUA com 16% de quota de mercado.

Juntamente com isto, espera-se também que os dispositivos de gama média e baixa de 4G cresçam fortemente nos mercados emergentes.

Embora a escassez global de semicondutores esteja a afetar uma variedade de indústrias, a indústria de smartphones em particular é menos afetada quando comparada com outras indústrias, tais como a automóvel, PC, etc.

O especialista da IDC para este mercado, Ryan Reith, disse:

Os smartphones estão a ver concorrência para os gastos dos consumidores de mercados adjacentes como PCs, tablets, TVs, e dispositivos domésticos inteligentes, mas isso não atrasou o caminho de recuperação do mercado. O mercado dos smartphones voltou a crescer durante o trimestre de férias do ano passado e, desde então, só temos visto a produção dos principais fornecedores aumentar. Continua a haver um forte impulso do lado da oferta para 5G, e os pontos de preços continuam a cair em resultado disso. A IDC espera que os preços médios de venda (ASPs) para dispositivos Android 5G caiam 12% ano após ano em 2021 para $456 e depois abaixo dos $400 em 2022. A Apple continuará a sentir a pressão dos preços.

A Apple terminou o primeiro trimestre de 2021 com um forte crescimento, conseguindo que o iPhone 12 captasse um terço das receitas nesse período. No entanto, outras marcas, como a Xiaomi mostram um crescimento. Ainda recentemente vimos que a Xiaomi bateu a Apple e é já a 2.ª marca no mercado de smartphones na Europa. Boas notícias para este mercado.

