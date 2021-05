Jogos grátis no PS Plus para junho

O verão está quase a chegar e com as temperaturas a aumentarem gradualmente, eis uma nova fornada de jogos fresquinhos a chegar ao Playstation Plus.

Venham conhecer quais são as novidades.

Todos os jogadores que tenham uma subscrição válida do serviço Playstation Plus podem arregaçar as mangas, pois novos jogos se encontram a caminho do serviço da Sony Playstation.

Venham conhecer aqui quais os novos títulos que chegam a partir de 1 de junho.

STAR WARS Squadrons

O universo STAR WARS não morrerá jamais e está sempre presente (tal como a Força) e a maior prova disso mesmo é o sucesso obtido pelo lançamento de STAR WARS Squadrons no ano passado.

STAR WARS Squadrons, estará disponível de forma gratuita para os subscritores do PlayStation Plus que tiverem uma PlayStation 4 entre 1 de junho e 5 de julho.

Neste titulo, os jogadores terão a oportunidade de dominar a arte de combate estelar, lado a lado com o seu esquadrão, e sentir a adrenalina dos frenéticos combates espaciais online. Para além disto, aqui, terão ainda de assumir o controlo dos caças estelares da Nova República e das frotas imperiais, como o X-Wing e o TIE Fighter, personalizar equipamentos e cosméticos, e gerir a energia entre armas, escudos e motores na imersão do cockpit.

Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown

Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown, estará disponível no PlayStation Plus, para todos os jogadores que tiverem uma PlayStation 4 entre os próximos dias 1 de junho e 2 de agosto.

Trata-se de uma remasterização do icónico jogo de luta da Sega que, para além de estar disponível no PlayStation Plus durante dois meses (junho e julho), também chegará em junho ao catálogo de jogos do PlayStation Now.

Operation: Tango

A partir da próxima terça-feira, dia 1 de junho, os subscritores do PlayStation Plus que tiverem uma PlayStation 5, poderão ainda transferir, sem custos adicionais, Operation: Tango, uma aventura cooperativa de espionagem que desafia os jogadores a concluir missões perigosas num mundo de alta tecnologia num futuro próximo.

Título poderá ser descarregado até 5 de julho.

E ainda…

Para além de STAR WARS Squadrons, Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown e Operation: Tango, será ainda possível a todos os subscritores válidos do PlayStation Plus, descarregar durante o mês de junho Waves Out! (para a Playstation 4), um título desenvolvido no âmbito do programa PlayStation Talents.