Apple Watch arrasa concorrência com um terço do mercado no 1.º trimestre de 2021

O mercados dos smartwatches tem sido próspero para a Apple e mesmo para outras empresas, o segmento está a crescer. Um novo relatório da Counterpoint diz que os envios globais de relógios inteligentes tiveram um salto de 35% face ao ano anterior no primeiro trimestre de 2021. O Apple Watch é responsável por um terço do mercado de smartwatch neste trimestre, de acordo com os novos dados.

Estes valores refletem o poder deste dispositivo no valores da receita da própria Apple. Segundo a empresa de Cupertino, a categoria onde se encaixa o Apple Watch foi responsável por 7,8 mil milhões de dólares em receita para a empresa.

Apple Watch lidera, mas poderá ter em breve mais concorrência

De acordo com o relatório, a Apple manteve a sua posição de liderança catalisando o crescimento global do mercado ao registar um aumento de 50% face período homologo na procura dos modelos da Série 6.

A empresa de Cupertino viu a sua quota de mercado aumentar em 3%. A Samsung também viu o seu mercado dos smartwatches crescer. Este registou um aumento de 27% face ao mesmo período de 2020. O responsável foi o Galaxy Watch 3 e o Galaxy Watch Active Series. Contudo, o crescimento do vendedor sul-coreano ficou abaixo da média do mercado, e registou um pequeno decréscimo na sua quota de mercado.

Sistemas operativos para smartwatches também são liderados pelo watchOS

Em termos de plataformas de sistema operativos para os smartwatch, o watchOS da Apple capta mais de um terço do mercado com uma taxa de adesão crescente à sua base de mil milhões de utilizadores de iPhone. Os analistas da Counterpoint preveem algumas mudanças a longo prazo, depois de a Samsung e a Google terem anunciado a sua parceria num novo sistema operativo Wear OS:

Este é um grande passo da Google para acelerar as suas ambições para o espaço dos wearables. Pode construir um portefólio robusto de dispositivos Wear integrando o melhor dos três mundos – Tizen OS, Wear OS e Fitbit OS. A consolidação traz mais poder à plataforma Wear da Google e atrairá mais programadores para construir novas experiências para o pulso.

Referiu o Neil Shah, vice presidente da Counterpoint.

Os analistas da empresa também consideram que este mercado vá ainda crescer face ao que estes dispositivos estão a trazer no campo da saúde e bem-estar.

À medida que os smartwatches evoluem em sensores de monitorização cardíaca, em avaliações dos mais variados desempenhos físicos, mais pessoas olham para o dispositivo como uma necessidade.

A Apple ganhou um grande impulso no seu produto quando adicionou o ECG e o oxímetro. No entanto, a empresa, com o lançamento do Serie 7, poderá ir mais além acrescentando ao que já existe uma funcionalidade inovadora de deteção do nível de açúcar no sangue.

Aliás, a ET News da Coreia relatou em janeiro de 2021 que tanto a Samsung como a Apple estão a trabalhar no sentido de trazer as medições do nível de açúcar no sangue aos seus relógios este ano.

Um caso também de sucesso é o da Huawei. A empresa capta a segunda posição, apesar de ter perdido algum fulgor. Contudo, ainda detém uma quota de 8,4% de todo o mercado dos smartwatches no primeiro trimestre. A empresa poderá ganhar este ano um maior pendor nas escolhas dos utilizadores após a sua estratégia de permitir apps de terceiros nos seus smartwatches .

Em resumo, espera-se um mercado mais forte nestes gadgets depois das empresas olharem para eles como um importante dispositivo auxiliar da saúde e bem-estar. Uma porta aberta pelos Apple Watch há uns anos.