Realme pretende abrir lojas físicas em todo o mundo já em 2021

A Realme é uma marca que começou por ser uma subsidiária da OPPO. No entanto agora atua de forma independente e tem conquistado gradualmente o mercado de forma sólida.

A marca chinesa divulgou agora os seus planos para este ano de 2021. E, entre eles, está a vontade de abrir as suas próprias lojas físicas em todo o mundo.

Há alguns anos, as fabricantes de smatphones restringiam-se a ‘meia dúzia’ de marcas. No entanto essa realidade mudou a um passo acelerado e, atualmente, são várias as empresas que produzem os seus próprios dispositivos móveis.

Na sua maioria, as marcas chineses têm conquistado terreno e a confiança dos consumidores ao trazerem para o mercado uma diversidade de produtos fantásticos, mas a preços muito apelativos.

Uma dessas marcas é a Realme que tem crescido a olhos vistos.

Realme revela planos para 2021 e pretende abrir lojas físicas

A fabricante chinesa Realme partilhou uma carta aberta aos fãs e investidores onde fala acerca das suas conquistas de 2020 e os planos para 2021.

A carta foi assinada por Li Bingzhong, fundador e diretor-executivo da marca, e partilhada como uma imagem na rede social chinesa Weibo. Nela consta a celebração da entrada da marca na lista das “principais fabricantes de smartphones da indústria“. Em suma é uma celebração para comemorar a marca de 50 milhões de smartphones vendidos pela empresa. Para além disso também foi aqui batido o recorde de marca que conseguiu este feito no menor tempo possível.

No texto, o executivo reforça a sua estratégia para investir em AIoT (Artificial Intelligence of Things ou Inteligência Artificial das Coisas), com foco no público mais jovem. Para além disso fica também clara a intenção da Realme querer aumentar o seu nível no ranking global no mercado dos smartphones.

Mas uma grande novidade é o facto de a marca chinesa pretender abrir as suas próprias lojas físicas em todo o mundo. O objetivo é abrir a primeira Flagship Store ainda este ano e depois expandir para várias lojas na maioria dos 61 mercados onde a empresa está presente.

O tema da rede 5G também foi abordado, e a Realme pretende trazer ao mercado dispositivos preparados para a Internet de quinta geração ao longo de 2021.

Em suma, vemos esta marca a ganhar força e a ter o vigor necessário para se tornar, num futuro próximo, uma fabricante de topo.