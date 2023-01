A Huawei apresentou as principais tendências de pesquisa dos utilizadores, realizadas em 2022 através do Petal Search, o motor de pesquisa da marca. Em retrospetiva, as viagens e o e-shopping marcaram as tendências, a par com o futebol e outros temas.

Através das pesquisas feitas no Petal Search, durante o ano passado, é possível perceber estilos de vida, desejos e até sentimentos. Com base nas pesquisas realizadas pelos utilizadores no Petal Search, a Huawei criou o ranking de tendências de 2022.

Viagens lideram as pesquisas

Após a pandemia, a recuperação global constante trouxe de volta, em 2022, um desejo incontrolável de viajar, o que levou a um pico de consultas relacionadas com viagens no Petal Search.

As visitas ao canal App's Travel multiplicaram-se por quatro, em 2022, em comparação com o ano anterior. Globalmente, as secções mais procuradas foram o alojamento (40%), seguida dos voos (30%) e da informação sobre os destinos das cidades (23%).

A "explosão" do e-Shopping

O apogeu do comércio eletrónico está longe de terminar. Desde as promoções de verão até à Black Friday, os utilizadores passaram mais tempo a verificar os seus carrinhos de compras online do que a fazer compras em lojas físicas, mantendo assim a tendência de compras digitais que se tem registado ao longo dos últimos anos.

Só em 2022, o Petal Search registou um aumento de 200% em transações conduzidas a partir da sua plataforma de pesquisa. As categorias de compras mais populares incluem moda, aparelhos eletrónicos, desporto e lifestyle, o que mostrou que os utilizadores estão mais direcionados para estilos de vida mais saudáveis e descontraídos.

Aproveitar a febre da World Cup 2022

2022 terminou com o início da tão esperada época do Campeonato do Mundo, que atordoou o público em todo mundo com vitórias e perdas dramáticas. Para acompanharem as emocionantes reviravoltas da época, os fãs seguiram constantemente as últimas atualizações do torneio, sintonizando a secção informativa de cobertura completa do Petal Search.

Com calendário, jogos, estatísticas, jogadores, dados anteriores, notícias, vídeos, etc., a funcionalidade tornou-se um "destino" atraente para os adeptos de futebol online – quase 1 milhão de utilizadores utilizaram o Petal Search para se manterem atualizados durante o Campeonato do Mundo 2022.

Categoria de Notícias do Petal Search em crescimento

Por todo o mundo, verificou-se um crescimento do número de utilizadores a recorrer ao Petal Search para estar a par da atualidade, aumentando efetivamente o número de leitores. Quando comparado com anos anteriores, houve um acréscimo em 2022. Mais de metade dos utilizadores do Petal Search na Europa leram as notícias diariamente, passando uma média de 10 minutos a fazê-lo.

As notícias desportivas, e principalmente, o canal orientado para o futebol, representaram uma grande parte da pesquisa de notícias mais populares de 2022. Além disso, houve características melhoradas, que permitiram aos utilizadores mergulhar mais profundamente em tópicos ou fontes de notícias interessantes, bem como uma nova forma de os utilizadores personalizarem a sua própria pesquisa de notícias no Petal Search.

Dicionário, Tradutor e Tempo em destaque no Petal Search

A tecnologia tem melhorado o acesso ao conhecimento e à informação. A pesquisa, no entanto, leva a informação rapidamente ao utilizador, permitindo-lhe ter as respostas no momento certo. Em 2022, as principais ferramentas de pesquisa utilizadas foram o Dicionário, o Tradutor e o Tempo.

No entanto, em vez de aceder a estas ferramentas através das aplicações do telemóvel, os utilizadores preferiram aceder pelo Petal Search. Quer seja para estar a par da meteorologia ou realizar a tradução de uma simples frase, a funcionalidade de pesquisa tornou-se uma ferramenta de sobrevivência e um modo de vida, com uma velocidade e conveniência acrescidas.

Pesquisar por imagens ou voz recorrendo à tecnologia AI

Com as novas tecnologias e características interativas dos smartphones, o que antes era uma forma de pesquisa não principal tornou-se mais popular do que nunca em 2022. Cada vez mais, os smartphones têm características integradas, tornando mais conveniente para os utilizadores ativar diferentes formas de pesquisa.

O motor de pesquisa Petal Search ajuda os utilizadores a descobrir e a explorar o mundo à sua volta, através de funcionalidades de pesquisa intuitivas e cómodas, com características de privacidade e segurança que colocam os utilizadores no controlo total dos seus dados. Os utilizadores Huawei podem também desfrutar da integração nativa do Petal Search com os Huawei Mobile Service (HMS) para uma maior comodidade e uma experiência de utilizador aprimorada.

Em 2022, a pesquisa de imagens que recorre à tecnologia de Inteligência Artificial (IA) do Petal Search tornou-se rapidamente popular entre os utilizadores. Através da simples utilização das câmaras do smartphone, os utilizadores podem aceder facilmente a sugestões e pesquisas de produtos quando captam fotografias de produtos. A utilização da função de Pesquisa Visual do Petal Search cresceu 20% em 2022 face a 2021.

As características digitais baseadas na voz e os assistentes de IA estão também mais presentes em muitas casas, especialmente com a crescente popularidade dos dispositivos domésticos inteligentes. Mesmo nos smartphones, a função de entrada de voz tornou-se uma norma entre os utilizadores e até ultrapassou a dos dispositivos domésticos inteligentes. No decorrer de 2022, o Petal Search registou um aumento trimestral de 16% na utilização da Pesquisa por Voz.