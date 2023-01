O Twitter está a atravessar uma fase complicada desde que Elon Musk tomou conta desta rede social. Mais do que as questões com os utilizadores, a parte financeira tem sido crítica, com uma perda de rendimentos cada vez mais visível.

Claro que a forma de resolver isso é com ainda mais publicidade, o que não está a deixar os utilizadores satisfeitos. A forma de limitar esta apresentação parece estar prestes a surgir, segundo revelou Elon Musk. Em breve, quem pagar vai deixar de ter presente a publicidade.

Não quer ver publicidade no Twitter?

Não tem sido simples acompanhar todas as situações em que o Twitter se vê envolvido. São notícias e situações que constantemente limitam a utilização desta rede social, que parece apostar no Twitter Blue como uma conte de rendimento.

Para reforçar este rendimento, que está muito abaixo do esperado, a rede social tem apostado na publicidade. Esta é cada vez mais presente e a ocupar espaço que se esperava que fosse preenchido com publicações dos utilizadores do Twitter.

Ads are too frequent on Twitter and too big. Taking steps to address both in coming weeks. — Elon Musk (@elonmusk) January 21, 2023

Elon Musk parece ter a próxima solução

Agora, e para preparar os utilizadores, temos uma novidade do próprio Elon Musk. O novo dono do Twitter veio revelar que a publicidade está cada vez mais presente na sua rede social. Anunciou ainda que está já a preparar medidas para que isso não aconteça de forma recorrente.

Para melhorar ainda mais esta situação, anunciou que no futuro, quem pagar um valor adicional, deixará de ter publicidade presente. Este valor deverá chegar na forma de uma subscrição, um modelo de negócio que cada vez mais está presente na rede social de Elon Misk.

Also, there will be a higher priced subscription that allows zero ads — Elon Musk (@elonmusk) January 21, 2023

Quem pagar à rede social terá mudança

Importa recordar que o Twitter obtém quase 90% da sua receita com a venda de anúncios digitais. Elon Musk recentemente atribuiu uma queda maciça na receita a organizações de direitos de autor que pressionaram várias marcas a colocar em pausa os seus anúncios no Twitter.

No início de dezembro, Elon Musk anunciou que o seu plano básico do Twitter terá já só metade da publicidade visível e que oferecerá um pacote mais elevado sem anúncios até 2023. Este anúncio agora feito vem abrir caminho para ainda mais formas de eliminar a publicidade de vez.