A Huawei AppGallery é o local onde os utilizadores dos smartphones Huawei encontram as suas apps preferidas. Recheada com muitas ofertas, garante as melhores e mais interessantes aplicações para quem está dentro do ecossistema da marca.

Esta integração entre a Huawei AppGallery e a Petal Search é uma novidade importante. Tudo está agora centrado na loja de aplicações da Huawei, sem que o utilizador tenha de sair desta mesma plataforma.

Ter acesso a todas as aplicações essenciais nos smartphones Android é simples. O primeiro ponto é mesmo a AppGallery, a loja da Huawei dedicada às aplicações para os seus smartphones e já a terceira maior loja de aplicações a nível global.

Pesquisar na Huawei AppGallery a app que quer instalar

Usar a Huawei AppGallery é simples e muito fácil. Tal como em qualquer outra loja de apps só precisam de abrir e ver a lista de apps presentes. Esta está organizada por categorias, disponibilizando mais de 384 mil milhões de aplicações, e por tipos de funcionalidades que oferecem aos utilizadores.

Podem navegar facilmente na lista de apps propostas, encontrando certamente a que procuram ou a que pensam precisar. Se necessário, podem ainda pesquisar pelo que pretendem, tendo os resultados bem presentes e acessíveis.

Se não encontrar, a Petal Search vai ajudar

Como em alguns casos algumas apps ainda não estão presentes, existe a possibilidade de usar a Petal Search. Esta permite aceder às restantes apps, de fontes alternativas, seguras e com a garantia de funcionar. Agora, e de forma transparente, há uma novidade importante.

Deixa de ser necessário aceder de forma independente à Petal Search, passando esta a estar integrada nos resultados da HUawei AppGallery. Nos resultados da pesquisa encontram agora o acesso direto às ofertas da Petal Search. Basta clicar no botão transferir e são conectados para a loja ou site onde acedem à app.

Instalar a app escolhida no smartphone Huawei

Depois de concordarem e descarregarem a app, é hora de a instalar. Como vem de uma fonte externa, ainda que fidedigna e validada, devem concordar com a sua instalação. O processo de download é rápido e o utilizador pode aceder à app através das notificações ou na pasta de downloads.

Por último, basta aceitar as permissões que são pedidas e rapidamente está instada. Só precisam de escolher a opção Abrir e estão prontos a usar a nova app.

É possível continuar a aceder à app Petal Search de forma independente para pesquisar noticias e outros conteúdos disponíveis nesta aplicação.

