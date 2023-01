Portugal vai ter um novo cartão do cidadão que chega já durante 2023

O Cartão de Cidadão é um documento de identificação físico que contém um chip, e que permite identificar a pessoa titular do cartão, como pessoa de cidadania portuguesa, perante qualquer entidade pública ou privada, pessoalmente ou de forma digital.

Numa novidade apresentada agora, foi revelado que Portugal vai ter, a partir de meados deste ano, um novo cartão do cidadão com um novo desenho e ainda mais segurança. Esta informação veio do responsável por esta área, o secretário de Estado da Digitalização e Modernização Administrativa, Mário Campolargo.

Novo cartão do cidadão chega em 2023

Foi numa entrevista recente que Mário Campolargo revelou esta novidade importante para os cidadãos. Revelou também ainda que esta substituição será gradual e feita à medida que os atuais cartões forem perdendo a sua validade.

Sendo uma novidade importante, é relevante saber quando será implementada. Assim, e do que foi também revelado pelo secretário de Estado da Digitalização e Modernização Administrativa, esta está para breve. Será em meados de 2023 que Portugal vai lançar um novo cartão de cidadão.

Novidade não se vai ficar pela segurança

Este terá design mais apelativo e estará, em termos de segurança e de qualidade, no topo do que é possível fazer. Será focado em matéria de segurança, para o próprio cidadão e para a preservação de dados. Uma das inovações será a inclusão de tecnologia contactless, deixando de ser necessária a utilização de um leitor de cartões.

Novas lojas do cidadão em Portugal

Para lá da chegada do novo cartão do cidadão, o secretário de Estado Digitalização e Modernização Administrativa apresentou também novidades sobre o atendimento. Afirmou que não está previsto o regresso ao atendimento totalmente presencial nos serviços públicos, continuando estes a funcionar com 50% de marcação prévia on-line e os restantes 50% presencialmente.

Haverá ainda um reforço que toca aos pontos de atendimento, para que este aconteça de forma mais célere. Em 2023, está previso que o governo abra mais Lojas do Cidadão, pretendendo atingir o número de 8 novos espaços dedicados ao atendimento dos cidadãos.

Com estas medidas, o governo quer trazer mais segurança ao cartão do cidadão e renovar este documento único. O reforço das Lojas do Cidadão garante também um atendimento que se espera que seja mais rápido e mais eficiente.